Есть ли излучение от сетей Wi-Fi - что грозит пользователю такого интернета

Может ли обычный Wi-Fi привести к таким симптомам, как рвота, мигрень, потеря памяти и бессонница - исследователи проанализировали вопрос.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, Wi-Fi, находясь вблизи вышек сотовой связи, пишет РИА Новости.

Некоторые даже отказываются от гаджетов, переселяются в зоны радиотишины. Подобные случаи изучают, но пока нет оснований признавать это заболеванием.

Ущерб от излучения

В 2015 году 39-летняя француженка Марин Ришар отсудила у государства пособие по временной инвалидности, вызванной электромагнитной гиперчувствительностью. Под этим подразумевают разнообразные болезненные симптомы, нечто вроде аллергии на излучение от гаджетов, ЛЭП и других радиоисточников. Женщина жалуется на головную боль, усталость, рвоту, учащенное сердцебиение.

А родители подростка из Канады как-то заявили, что мигрени, бессонница, рвота у мальчика вызваны воздействием Wi-Fi в школе и потребовали его отключить. Летом прошлого года суд отклонил их иск, не найдя доказательств того, что эти симптомы вызваны электромагнитным воздействием.

Болезнь без причины

Первые упоминания об электромагнитной гиперчувствительности в научной литературе относятся к середине XX века. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения провела семинар, посвященный этой проблеме. И хотя болезненные симптомы признаны реальными, то, что они вызваны электромагнитным излучением от гаджетов и других слабых радиоисточников, не доказано.

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Французские эксперты год назад сообщили примерно то же самое. Проанализировав научную литературу и проконсультировавшись с разными специалистами, они заключили, что для диагностики электромагнитной гиперчувствительности нет достоверных данных. Однако порекомендовали врачам обращать внимание на жалобы пациентов.

Большинство ученых, занимающихся электромагнитной гиперчувствительностью, связывают ее с эффектом ноцебо. Это когда человека спрашивают, испытывает ли он проблемы со здоровьем вблизи вышки, тот начинает искать у себя симптомы и нередко находит. Проблема в том, что объективной информации о воздействии гаджетов на самочувствие нет — все, что об этом известно, получено посредством самоанкетирования граждан.

В 2016 году социолог Маэль Дьедонне из Центра Макса-Вебера (Франция) проинтервьюировал сорок человек, проверяя связь ноцебо с симптомами электромагнитной гиперчувствительности, и пришел к выводу, что болезненное состояние реально, проявилось до того, как люди приняли участие в опросе, однако есть признаки его психологической природы.

Чаще всего гиперчувствительные к электромагнитному излучению люди жалуются на усталость, головную боль, когнитивные трудности, потерю памяти, бессонницу, сыпь, боль в разных местах тела. Нередко страдают от депрессии, стресса, тревожности.

У таких людей бывают и другие особенности: например, множественная чувствительность к химическим веществам — состояние, также не рассматриваемое как болезнь.

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На днях Дьедонне с коллегами опубликовал результаты исследования, в котором при помощи анкетирования пациентов сравнивали симптомы электромагнитной гиперчувствительности и фибромиалгии — беспричинных болей в мышцах. Выявили большое сходство, но среди страдающих фибромиалгией было больше психических расстройств.

Ученые из Университета Умео (Швеция) проанализировали данные опросов порядка трех с половиной тысяч человек из Вестрботтенского исследования окружающей среды и гигиены. Симптомы электромагнитной гиперчувствительности отметил у себя 91 участник. По большей части — женщины 40-59 лет.

Только 18 процентов испытывали болезненные симптомы каждый день, 47,6 процента — не чаще нескольких раз в месяц. С другой стороны — большинство пребывало в состоянии "электромагнитной гиперчувствительности" долгие годы, стараясь — и успешно — избегать источников изучения. Лишь единицы обращались за медицинской помощью.

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