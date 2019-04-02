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Офис

Смертельная гиподинамия: как сидячий образ жизни убивает офисных сотрудников

CC0 / Pixabay / 12019
Наука и технологии
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Тема:
Утро с нами! (316)
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Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни и связанные с гиподинамией фатальные заболевания.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Гиподинамия и "прилипание" к удобному креслу являются отличительными чертами жизни офисных сотрудников. Приходя на работу и поудобнее располагаясь в глубинах кресел, "офисный планктон" начинает корпеть над отчетами, сводками, рейтингами. При этом мало из сотрудников офисов задумываются над тем, как влияет такой малоподвижный образ жизни на их здоровье. 

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить. К такому выводу пришли британские ученые. 

"Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок, многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны", — заявила Леония Эрон из университета Белфаста (Великобритания).

В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей.

Анализ крови на содержание сахара, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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К примеру, три и четыре года назад ученые выяснили, что малоподвижные люди гораздо чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих опасных проблем со здоровьем, сильно сокращающих жизнь.

Как показали наблюдения, люди, ходившие по 2-3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела и реже страдали от высокого уровня холестерина.

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Используя данные, собранные ВОЗ и Национальной службой здравоохранения Британии, ученые подсчитали число людей, ведущих сидячий образ жизни, и вычислили ту их долю, которая каждый год преждевременно умирает от диабета, инфарктов, рака легких и прямой кишки и других болезней, связанных с гиподинамией.

В целом, эта проблема оказалась очень широко распространена в Великобритании – от нее страдает примерно каждый третий житель страны, проводящий более шести часов сидя за компьютером или лежа на диване. В год от болезней, связанных с сидячим образом жизни, умирает почти 70 тысяч жителей Альбиона.

Иными словами, примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни. Главным убийцей таких людей, как выяснили ученые, был диабет второго типа – вероятность его развития была почти в два раза выше у жертв гиподинамии. Каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.

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Тема:
Утро с нами! (316)

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Теги:
рак, инсульт, инфаркт, сотрудники, офис, здоровый образ жизни
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