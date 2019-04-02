06:34 02 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.36
  • RUB0.26
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Дети в лагере для беженцев, архивное фото.

"Мойдодыр" не поможет: почему дети-грязнули вырастают здоровее чистюль

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
66 0 0

Распространенное мнение о том, что сельские дети вырастают более здоровыми, чем городские, все больше подтверждается наукой.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. "Эффект фермы" объясняют богатым микробным окружением, в котором находятся деревенские жители и их дети. Считается, что разнообразные вирусы, бактерии, грибки тренируют иммунную систему человека с рождения, делая ее более сильной, пишет РИА Новости.

Аллергия для богатых 

В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий. Их даже окрестили бичом постиндустриального общества. В 1989 году эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Стрэчен, изучив истории более 17 тысяч детей, рожденных на излете 50-х, обратил внимание на связь между здоровьем и улучшением качества жизни и объяснил ее с помощью "гигиенической гипотезы".

По мнению ученого, от аллергии защищают инфекции в раннем детстве, полученные через контакты со старшими братьями и сестрами или от матери еще до рождения. Позднее инфекции, переданные от младших близких родственников, могут укрепить эту защиту.

Человек в марлевой повязке, архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Советы врача: как уберечься от весенних болезней - простуды и аллергии

Из-за того, что семьи стали малочисленными, улучшилось качество уборки жилища, повысились стандарты личной гигиены, молодое поколение меньше подвергается микробному воздействию, и это ведет к росту аллергий, что особенно заметно в более зажиточных домах. Такой вывод сделал Стрэчен.

В наши дни идеи британца породили представление о микробиоме — сообществе микробов — симбионтов человека. Согласно этому представлению, кишечник и слизистые ребенка, при рождении практически стерильные, постепенно заселяются разными микробами. Их колонии формируются примерно к году и сильно влияют на последующее развитие организма.

Детские вредные привычки

Привычки грызть ногти и сосать палец свойственны многим детям. Родители относятся к этому негативно и стараются отучить чадо от дурных манер, однако таким образом обогащается микробиом младенца.

Ученые из Новой Зеландии и Канады решили проверить, как эти привычки связаны с аллергиями. Они использовали данные Данидинского мультидисциплинарного исследования — уникального проекта, в котором задействованы 1037 детей, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах. Испытуемых наблюдали до 38-летнего возраста, осматривая и опрашивая 12 раз за время эксперимента, начиная с трех лет.

В возрасте 13 и 32 года участники эксперимента проходили аллергологическое тестирование. Кожу руки при этом слегка царапают, капают различные аллергены и оставляют минут на двадцать. Если место воздействия покраснело и опухло, значит, аллергическая реакция есть.

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Хирург лечил от аллергии пациента с переломами, больной скончался

При анализе постарались учесть, был ли ребенок вскормлен грудью, есть ли у него домашние питомцы, курят ли родители, многодетная ли семья и каков ее социально-экономический статус.

Выяснилось, что из 724 человек меньше всего (31 процент) на аллергены реагировали те, кто в детстве имел обе привычки — сосал палец и грыз ногти. Доля прореагировавших на тест среди участников без "вредных" привычек оказалась выше — 49 процентов. Между тем никакой связи между привычками и собственно наличием заболеваний у людей не выявлено.

Ученые из Канады проанализировали связь между присутствием в семье обладающих шерстью домашних питомцев и аллергией. Специалисты опирались на данные биологических анализов участников в возрасте трех-четырех месяцев крупнейшего когортного исследования CHILD. Матерей рекрутировали для проекта еще до рождения детей с 2009 по 2012 год в Ванкувере, Эдмонтоне и Торонто.

У почти половины из 746 младенцев, чьи анализы изучали авторы статьи, дома был хотя бы один питомец или он находился в семье матери во время беременности. У этих детей в кишечнике было больше бактерий рода Ruminococcus и Oscillospira, чем у тех, кто рос вообще без домашних животных.

Обе бактерии присутствуют у собак и кошек. Некоторые исследования указывают, что Oscillospira обильно населяют кишечник худых людей и в дефиците у тех, кто имеет лишний вес. А Ruminococcus найдены в кале младенцев на грудном вскармливании, у которых риск заболеть аллергией ниже, чем у тех, кого вскармливали искусственно.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасно ли пить молдавское молоко - мнение эксперта

Кроме того, у детей, окруженных питомцами, меньше стрептококковых бактерий, что также может снижать риск аллергий.

Молоко - польза или вред? 

Гигиеническая гипотеза и представления о микробиоме остаются достаточно спорными, однако один их аспект подтвержден многочисленными исследованиями: "эффект фермы". Проще говоря, деревенские дети меньше подвержены аллергиям.

Как выбрать качественные молочные продукты в Молдове - советы экспертов>>>

Как пишет в обзорной статье Маркус Эге из Детского госпиталя имени доктора фон Хойтера в Мюнхене, эффект фермы объясняют двумя факторами: дети пьют необработанное молоко, контактируют с коровами и сеном.

В желудке коровы постоянно идет ферментация растительной пищи бактериями, вырабатываются летучие компоненты, возможно, дети их вдыхают, особенно пропионаты и другие короткоцепочечные жирные кислоты. Известно, что эти соединения смягчают воспалительные явления дыхательных путей, вызванные аллергией.

Сами сельскохозяйственные животные, фекалии, пища — все это служит источником разных микробов. Если они воздействуют на беременную женщину, то влияют и на врожденный иммунитет младенца, отмечает Эге. К примеру, в школьном возрасте у деревенских детей выше уровень маркеров эндотоксинов CD14 и TLR4.

Фермеры распылили сухое молоко, архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
Признание чиновника: что не так с молоком в Молдове

Эндотоксины — это вещества, выделяемые грамотрицательными бактериями, например ацинетобактерами. Хотя они опасны для человека, но есть данные, полученные от экспериментов на мышах, что их метаболиты защищают организм до и после рождения от аллергии дыхательных путей.

Проблема, однако, в том, что эндотоксины, снижая в среднем вероятность развития аллергии, увеличивают риск астмы неаллергического происхождения. Аналогично отдельные патогенные микробы повышают шансы на ее развитие, хотя богатый микробиом в целом защищает от аллергии. Как разрешить этот парадокс, пока неясно. Очевидно, дело не только в гигиеничном окружении.

По теме

Определено время года, когда рождаются самые умные дети
С 1 апреля детей можно будет записать в первый класс онлайн
Теги:
чистота, здоровье, грязь, дети
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Кадры с места крушения самолета совладелицы S7
Смерть совладелицы S7: видео с места падения самолета
Замена продуктов во время поста
Чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться