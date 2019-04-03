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Архипелаг Земля Франца-Иосифа

К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ

© Sputnik / Илья Тимин
Наука и технологии
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Ученые назвали еще одно опасное последствие глобального потепления.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Частота оползней на канадском арктическом острове Бэнкс выросла в 60 раз за последние полвека. Это является одним из самых опасных последствий глобального потепления. К такому выводу пришли ученые из Канады, пишет РИА Новости

"Если вечная мерзлота уже растаяла, мы никак не можем остановить это медленное оползание грунта. Нам лишь остается надеяться на то, что подобные проблемы привлекут внимание политиков и приведут к уменьшению объемов выбросов парниковых газов", — заявил Энтони Левкович из университета Оттавы.

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, Аляски и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения.

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По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Сибири и Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Помимо природы, эти катастрофические процессы крайне негативно повлияют и на жителей Заполярья. Недавно российские и зарубежные климатологи выяснили, что таяние вечной мерзлоты затронет свыше 70% инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США, причем эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущего Парижских соглашений.

Левкович и его коллега Роберт Уэй выяснили, что авторы эти прогнозов серьезно недооценивали масштабы одного из феноменов, связанного с таянием вечной мерзлоты – классических "быстрых" оползней и более медленного сползания и оседания рыхлого грунта.

Они пришли к такому выводу, анализируя высококачественные снимки поверхности острова Бэнкс, расположенного у берегов моря Бофорта на северо-западе Канады, полученные различными климатическими спутниками в промежуток между 1984 и 2016 годами.

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Используя эти снимки, ученые подсчитали число грязевых лавин, селей, оползней и других феноменов, связанных с движением грунта, вычислили площадь затронутой территории и сопоставили эти данные с тем, какие температуры господствовали на Канадском архипелаге в разные сезоны.

В 1984 году, как отмечает Левкович, их число было относительно небольшим. В общей сложности, ученые насчитали 84 участка грунта, затронутых оползнями. Их площадь была относительно небольшой и все они находились у берега моря в южной части острова.

Через 30 лет ситуация кардинально изменилась – число оползней выросло в 60 раз, причем многие из этих грязевых потоков медленно движутся по поверхности острова Бэнкс уже два или даже три десятка лет.

Что самое важное, львиная доля этих очагов нестабильности появилась в те года, когда лето было особенно жарким. Это было характерно, к примеру, для 2010-2012 годов, когда температуры в американской Арктике были выше нормы в весенние и летние месяцы примерно на 9 градусов Цельсия.

Оползни, грязевые лавины и прочие проявления этого феномена уже начали мешать жизни племени инуитов, населяющих остров Бэнкс, засоряя реки и озера, а также создавая препятствия для перемещения по его территории.

Недавно, как сообщили ученым местные жители, они начали появляться не только в прибрежных регионах, но и в центральных областях этого клочка суши.

В будущем, число оползней, как прогнозируют ученые, станет выше еще примерно в три раза, что создаст проблемы не только для людей, но и для местной флоры и фауны. В ближайшее время климатологи планируют начать наблюдения за тем, как запруживание и загрязнение рек влияет на жизнь местных рыб и беспозвоночных существ.

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Теги:
выводы, исследование, ученые, глобальное потепление
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