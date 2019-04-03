11:32 03 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Пирамиды в Египте

Уникальная находка в Египте - до чего на этот раз докопались археологи

CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Pyramid of Cheops behind Chephren
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (317)
53 0 0

В Египте нашли саркофаг с мумиями возрастом более пяти тысяч лет.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Саркофаг с двумя мумиями возрастом более пяти тысяч лет обнаружили археологи в провинции эль-Мануфия в Египте, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

По имеющейся информации, саркофаг из известняка размером 2 метра на 0,6 метра обнаружили при проведении земляных работ.

Ученые говорят, что находящиеся в саркофаге мумии сильно повреждены, но на них есть фрагменты золотых украшений. Находка передана в местный музей для дальнейшего исследования.

В последний раз нашли Сфинкса 

В начале марта пятиметрового криосфинкса (сфинкса с телом льва и головой барана) обнаружила совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта.

Древний памятник, возраст которого ученые относят к правлению деда Тутанхамона - фараона Аменхотепа III (примерно 1388 – 1353 (1351) до нашей эры), был найден под обломками песчаника.

По словам археологов, сфинкс, а также его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершен из-за смерти фараона, или же он был поврежден, и его решили не реставрировать.

Вместе с большим и малым криосфинксами в этом месте обнаружена высеченная из песчаника кобра, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.

Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.

Тема:
Утро с нами! (317)

По теме

Полеты в Египет стали опасными
Египет хочет завоевать туристический рынок Восточной Европы
Теги:
находка, археологи, мумии, Египет
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Пожар в заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Пожар на заброшенном заводе в Калининграде попал на видео
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться