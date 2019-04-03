Уникальная находка в Египте - до чего на этот раз докопались археологи

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Саркофаг с двумя мумиями возрастом более пяти тысяч лет обнаружили археологи в провинции эль-Мануфия в Египте, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
По имеющейся информации, саркофаг из известняка размером 2 метра на 0,6 метра обнаружили при проведении земляных работ.
Ученые говорят, что находящиеся в саркофаге мумии сильно повреждены, но на них есть фрагменты золотых украшений. Находка передана в местный музей для дальнейшего исследования.
В последний раз нашли Сфинкса
В начале марта пятиметрового криосфинкса (сфинкса с телом льва и головой барана) обнаружила совместная шведско-египетская археологическая миссия в районе древней каменоломни в Джибаль эс-Сильсиля недалеко от города Асуан на юге Египта.
Древний памятник, возраст которого ученые относят к правлению деда Тутанхамона - фараона Аменхотепа III (примерно 1388 – 1353 (1351) до нашей эры), был найден под обломками песчаника.
По словам археологов, сфинкс, а также его уменьшенная копия были подготовлены к транспортировке, но почему-то остались в каменоломне. Возможно, памятник не был завершен из-за смерти фараона, или же он был поврежден, и его решили не реставрировать.
Вместе с большим и малым криосфинксами в этом месте обнаружена высеченная из песчаника кобра, которая должна была венчать голову статуи, и обелиск с текстом эпохи Аменхотепа III.
Раскопки в районе Джибаль эс-Сильсиля будут продолжены.