Уникальная находка в Египте - до чего на этот раз докопались археологи

В Египте нашли саркофаг с мумиями возрастом более пяти тысяч лет.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Саркофаг с двумя мумиями возрастом более пяти тысяч лет обнаружили археологи в провинции эль-Мануфия в Египте, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

По имеющейся информации, саркофаг из известняка размером 2 метра на 0,6 метра обнаружили при проведении земляных работ.

Ученые говорят, что находящиеся в саркофаге мумии сильно повреждены, но на них есть фрагменты золотых украшений. Находка передана в местный музей для дальнейшего исследования.

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