Первый весенний звездопад — где в Молдове можно наблюдать метеорный поток

Звездный дождь во время прохождения Земли через метеорный поток Лириды считается одним из самых зрелищных.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Жители Молдовы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, а пик активности метеорного потока Лириды придется в ночь на 23 апреля, сообщает Московский планетарий.

Метеорный поток Лириды, который пересечется с орбитой Земли, станет первым звездопадом весны. Он считается одним из самых зрелищных — за час в ночном небе может пролететь до 20 "падающих звезд" со скоростью до 48 километров в секунду.

Отмечается, что в безоблачную погоду звездопад будет виден на всей территории Молдовы, причем даже без специального оптического оборудования.

Лириды — метеорный поток, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф пыли, которое оставило после себя небесное тело.

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В результате на небе возникают яркие вспышки света — рой пылевых частиц кометы, которые влетают в атмосферу на высоте 100–120 километров со скоростью около 48 километров в секунду и сгорают.

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