Вредные для человека витамины - как не привести организм к расстройству

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Многие жители стран СНГ принимают биологически активные добавки. Однако, согласно сразу нескольким научным исследованиям, злоупотребление витаминами может нанести вред здоровью. Нужно, чтобы питание было сбалансированным, пишет РИА Новости.

Когда витаминов слишком много

Настоящая проблема — гиповитаминоз, недостаток одного или нескольких полезных веществ сразу. Так, согласно рассчетом ученых, каждый пятый человек страдает от полигиповитаминоза — дефицита трех и более витаминов. Чаще всего это А, В1, В2, РР, D и бета-каротин (провитамин А).

Из указанной группы питательных веществ организм человека самостоятельно может синтезировать только витамины РР и D. Например, D3 вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Остальные вещества можно получить лишь из пищи. Как показало масштабное исследование канадских ученых, надеяться на витаминно-минеральные комплексы не стоит — польза от них ограниченна.

Исследователи проанализировали 113 научных работ, посвященных связи популярных пищевых добавок и мультивитаминных комплексов (витамины C и D, мультивитамины, кальций, бета-каротин и другие) с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, и не выявили значимого эффекта от их приема. Исключение составляет лишь фолиевая кислота в сочетании с некоторыми витаминами группы В. Она действительно снижает вероятность инсульта.

По мнению авторов работы, пока наиболее оптимальным способом восполнить дефицит некоторых питательных веществ в организме остается сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов и орехов, а не прием мультивитаминных комплексов.

Вместе плохо, врозь тоже

Прием витаминов по отдельности тоже не дает значимого эффекта. Несмотря на то, что здоровье сердца, сосудов, состояние костей и способность выдерживать длительные физические нагрузки связывают с содержанием в организме витамина D, восполнить его дефицит можно только с помощью солнечных ванн, рыбьего жира, грибов и морепродуктов.

Согласно работе ученых из Оклендского и Абердинского университетов (они проанализировали результаты 81 исследования с участием свыше 50 тысяч человек), регулярный прием витамина D в виде таблеток не предотвращает переломы и не увеличивает минеральную плотность костей, независимо от дозы препарата.

Однако японские исследователи считают, что эффект от искусственно синтезированного витамина есть. В течение полугода они регулярно давали 167 детям биодобавку с витамином D3 и плацебо.

В группе, получавшей витаминный препарат, гриппом заболели чуть больше десяти процентов (18 человек). Среди участников, принимавших плацебо, таких было уже 18 процентов (31 ребенок). Кроме того, из тех, кто страдал астмой и переболел гриппом во время исследования, приступы участились лишь у двоих в группе, принимавшей витамин D3, и у 12 из группы, получавшей плацебо. Авторы работы связывают это с тем, что витамин D активизирует врожденный иммунитет.

Когда витамины опасны

Хорошим средством для укрепления иммунитета долгое время считался витамин С. Однако споры о том, действительно ли его прием может защитить от простуды, не утихают до сих пор. Финские ученые, проанализировавшие данные 67 исследований, объектом которых в общей сложности выступили свыше 20 тысяч человек, пришли к противоречивым выводам. С одной стороны, была показана эффективность витамина С для профилактики простудных заболеваний, но только для профессиональных спортсменов и лишь в период интенсивных тренировок. На обычных людей этот эффект не распространялся.

С другой стороны, прием витамина С уменьшал продолжительность болезни примерно на восемь процентов среди взрослых и на 14 процентов среди детей. Но семь изученных исследователями работ этой связи не подтвердили. На состояние трех тысяч человек, заболевших простудой, витамин С никак не повлиял.

Похожая ситуация и с витаминами А, Е и бета-каротином. Масштабные плацебо-контролируемые исследования (то есть такие, при которых ни ученые, ни участники не знают, что употребляют — витамин или плацебо) не подтвердили пользу от приема этих антиоксидантов. Более того, датские ученые показали, что увлечение искусственно синтезированными витаминами может быть связано с развитием некоторых заболеваний.

Так, согласно работе американских специалистов, курильщики, принимающие бета-каротин и витамин А, чаще болеют раком легких, чем те, кто не употребляет антиоксидантные добавки.

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Эти данные подтвердили шведские исследователи, показавшие на мышах с повышенным риском развития рака легких, как антиоксиданты могут стимулировать возникновение злокачественных опухолей. Эти вещества (в исследовании речь шла о витамине Е и N-ацетилцистеине) подавляют работу белка, регулирующего клеточный цикл и предотвращающего появление раковых клеток.

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