Планета, на которой год длится два часа: она пережила атаку мертвой звезды

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Ученые обнаружили в созвездии Девы планету, почти полностью состоящую из железа и никеля, а год на ней длится всего 120 минут. Недавно она успешно пережила близкую встречу с белым карликом, пишет РИА Новости.

"Притяжение этого белого карлика примерно в сто тысяч раз сильнее, чем у Земли, и при этом он обладает схожими с ней размерами. Любой астероид или планета, сблизившись с ним, будет разорван на куски приливными силами", — рассказывает Кристофер Мэнсер из Уорикского университета (Великобритания).

Все белые карлики и субкарлики обладают интересным свойством — любая поглощаемая ими материя распределяется по поверхности не случайно, а слоями, как в пироге. Тяжелые элементы вроде кислорода или кремния постепенно опускаются вниз, а водород и гелий всплывают.

Даже если элементы присутствуют на поверхности карлика в большом количестве, их можно увидеть лишь в тот момент, когда звезда только начала поглощать обломки планет, астероидов и комет. В это время они еще не успевают "утонуть": их присутствие можно заметить по характерным линиям поглощения и излучения в спектре.

Учитывая это, ученые недавно доказали, что выгоревшие светила действительно могут разрушать и "съедать" планеты таким образом. Вдобавок они обнаружили следы большого количества воды, горных пород и других компонентов планет в окрестностях сразу нескольких десятков белых карликов, что указывает на обыденность такого звездного "хищничества".

Мэнсер и его коллеги открыли поразительный пример того, к чему приводит подобное "поведение" мертвых звезд, изучая один из ближайших к нам белых карликов, SDSS J1228+1040, расположенный в 410 световых годах от Земли в созвездии Девы.

Это выгоревшее светило, как предположили ученые, недавно перемололо и полностью уничтожило крупную планету, от которой осталось лишь кольцо из "объедков", блуждающее вокруг белого карлика.

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Британские планетологи выяснили ее состав, изучая свечение самого карлика и сравнивая его с тем, как был устроен диск из газа и пыли. Для этого астрономы применили простой, но остроумный прием. Наблюдая за тем, как меняется яркость определенных линий в спектре мертвого светила, ученые определили плотность диска и то, из чего он состоит.

К их удивлению, внутри газопылевого кольца присутствовал небольшой, но очень твердый объект, почти целиком состоящий из железа и никеля. Его диаметр, по оценкам ученых, составляет около 600 километров, что сопоставимо с размерами Цереры, Весты и других карликовых планет Солнечной системы. При этом его масса примерно в 20 раз выше из-за сверхвысокой плотности материи.

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Как полагают специалисты, данная планета представляет собой ядро или осколок ядра более крупного каменистого мира или небольшого газового гиганта, разрушенного белым карликом. Подобная судьба может ожидать Марс в далеком будущем, когда Солнце исчерпает свои запасы водорода, превратится в красный гигант и затем выгорит.

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