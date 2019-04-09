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Планета

Пользователи интернета выберут имя для "карлика" Солнечной системы

© Depositphotos / CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
Наука и технологии
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Все предложенные астрономами варианты, в соответствии с требованиями Международного астрономического союза (МАС), связаны с фигурами божеств, управлявшими стихиями в легендах различных народов Земли.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Первооткрыватели плутоида 2007 OR10, крупнейшей "безымянной" карликовой планеты Солнечной системы, предложили публике выбрать имя для этого необычного небесного тела. Об этом пишет одна из авторов этого открытия на сайте Планетологического общества.

"После открытия любого малого небесного тела, его первооткрыватели получают право присвоить ему имя в последующие десять лет", — заявила Меган Шуомб, планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году известными планетологами Мэган Швомб и Майклом Брауном. Ученые подготовили три варианта имени для 2007 OR10 и решила "взвалить ответственность" по выбору одного из них на пользователей сети.

© Photo: ESA/Hubble & NASA, RELICS
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Все эти имена, в соответствии с требованиями МАС, связаны с фигурами божеств, управлявшими стихиями в легендах различных народов Земли. Первый из них – Гунгун, бог воды в китайской мифологии, связанный с разрушениями и виновник того, почему ось вращения Земли наклонена под углом по отношению к ее орбите.

Вторая – древнегерманская богиня Хольда, покровительница сельского хозяйства и предводительница знаменитой Дикой Охоты, группы призрачных всадников, путешествующих по небу и уносящих души встретившихся им людей в потусторонний или загробный мир.

Третий – скандинавский ас Вили, брат Одина, один из создателей мироздания и покровителей человечества. В соответствии с легендами древних норманнов, Вили подарил людям разум и движение.

Голосование будет проводиться до десятого мая, после чего победивший вариант имени для 2007 OR10 будет направлен в МАС для окончательного одобрения.

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Теги:
астрономия
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