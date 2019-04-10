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Немецкий яд.

Послание из прошлого - россиянин столкнулся со смертельной находкой

© Photo : предоставлено Сергеем Поповым
Наука и технологии
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В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Житель Калининграда 26-летний Сергей Попов нашел старинную на одной из стройплощадок города бутылку начала XX века, внутри которой находилось больше 20 небольших конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

"Я занимаюсь поиском и коллекционированием с 14 лет. И у меня в коллекции есть 25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра. Но с бумажными свертками в первый раз столкнулся. Я посмотрел, что написано на этикетках, ввел название в поисковики в Сети, там и нашел описание этой отравы. На обертке написано "яд" на всех языках, включая русский с твердым знаком на конце", — рассказал Попов РИА Новости.

Сахар, архивное фото.
CC0 / Pixabay / WerbeFabrik
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Молодой человек рассказал, что бутылек был произведен, предположительно, в начале XX века, содержимое сохранилось так хорошо, по его словам, из-за того, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой.

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"У меня есть откопанные пивные дрожжи в таблетках, они герметично закрыты и пролежали под землей сто лет. Поскольку я собираю давно и в коллекции имею много интересных предметов, в основном бутылочек, конечно, хочу иметь в будущем свой небольшой музей", — рассказал Попов.

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Теги:
бутылки, яд, страшная находка, Калининград, Россия
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