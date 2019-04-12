Стало известно, без каких органов человек может прожить

Пересадке не подлежат - ученые назвали внутренние органы, без которых можно обойтись.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Современная медицина позволяет человеку нормально жить без желудка или селезенки — достаточно принимать лекарства, придерживаться специальной диеты. Еще проще с парными органами: можно, например, многие годы чувствовать себя вполне комфортно с одним легким. Почему трансплантация требуется далеко не всегда — в материале РИА Новости.

Когда риски несопоставимы

Трансплантологи обычно имеют дело с жизненно важными частями человеческого организма, от которых зависит как минимум продолжительность жизни, как максимум — сама жизнь. Это прежде всего сердце, печень, почки, легкие и тонкая кишка. Без них человек просто не сможет существовать.

А если речь идет об онкологических заболеваниях, когда необходимо удалить тот или иной орган или фрагмент органа — скажем, желудок или толстую кишку, женские половые органы — матку, яичники, то это все переживаемо.

Кстати, то же касается и парных органов. Если часть легкого или даже целое легкое удалить, останется второе, и с этим можно жить. Человек способен справиться с подобными ситуациями, потому что существуют компенсаторные возможности организма", — объясняет академик Сергей Готье, главный трансплантолог российского Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, заведующий кафедрой трансплантологии и искусственных органов Сеченовского университета.

Непересаживаемая селезенка

Первая в списке непересаживаемых органов — селезенка. Она участвует в кроветворении и играет важную роль в поддержании иммунитета. Ее основная задача — фильтровать кровь, отсеивая определенные бактерии, в том числе вызывающие пневмонию и менингит.

© Sputnik / Miroslav Rotari Хотиняну: пересадка органов от внезапно умерших живым - необходима

"Селезенка — это кладбище эритроцитов. Она обеспечивает баланс кроветворения, чтобы поддерживать необходимое число эритроцитов и лейкоцитов. Когда ее удаляют, первое время мы наблюдаем у пациента рост клеточных элементов в крови, что не всегда хорошо. Но постепенно ситуация преодолевается либо благодаря возможностям организма, либо медикаментозно. Донорскую селезенку не пересаживают, потому что без нее прожить можно, а вот без печени, например, нельзя", — уточняет трансплантолог.

Незаменимый желудок

Желудок удаляют в случае серьезных заболеваний — злокачественных опухолей или пептической язвы. В ходе этой операции пищевод сшивается с тонким кишечником, берущим на себя функции исчезнувшего органа.

"Человек без желудка, конечно, может жить, но он будет испытывать трудности в плане питания. Оно должно быть специальное. Ведь из пищеварения выпадают процессы, происходящие в желудке, например обработка пищи соляной кислотой. Поэтому пациент будет потреблять только те продукты, которые всасываются и разлагаются в тонкой кишке", — поясняет Сергей Готье.

© Sputnik / Владимир Вяткин В России начали изучение "ядерного" лечения печени

Склад для желчи

Желчный пузырь находится под печенью и содержит желчь — жидкость, выделяемую в тонкую кишку и помогающую пищеварению. Этот орган значительно упрощает жизнь, но организм может функционировать и без него. Поэтому если в желчном пузыре регулярно образуются камни или он поражен болезнью, врачи могут порекомендовать его удалить.

"Желчный пузырь необходим, чтобы хранить желчь, которая постоянно выделяется из печени. При восприятии соответствующей пищи — как правило, жирной — как раз выбрасывается избыток желчи. Поэтому при удалении желчного пузыря человеку необходимо просто соблюдать диету. Она бывает вполне адекватна, чтобы чувствовать себя комфортно", — уточнил академик.

Репродуктивные органы

Как показывают исследования, отсутствие яичников и матки никак не связано с продолжительностью жизни женщин. Поэтому обычно эти органы не трансплантируют. Хотя и есть данные о том, что пожилые мыши, которым пересаживали яичники молодых особей, в среднем жили дольше своих сородичей.

Что касается мужчин, то удаление обеих тестикул (яичек) в некоторых популяциях приводит к увеличению продолжительности жизни и спасает от облысения.

Самый бесполезный орган

Свою основную роль — пищеварительную — отросток слепой кишки утратил в ходе эволюции. Поэтому долгое время аппендикс считался одним из самых бесполезных органов — настолько, что некоторые медики предлагали удалять его превентивно. Даже сейчас есть исследования, доказывающие пользу от таких операций.

В частности, международная команда ученых в прошлом году показала, что удаление аппендикса снижает риск возникновения болезни Паркинсона в зрелом возрасте.

© Sputnik / Николай Костыркин Способы лечения гепатитов и цирроза печени обсудили в Кишиневе

Но есть и другая точка зрения. Ученые из Университета Дьюка связалиаппендикс с работой иммунной системы. По их мнению, отросток слепой кишки поддерживает иммунитет и служит убежищем для полезных бактерий. Именно поэтому людям с удаленным аппендиксом труднее восстанавливать микрофлору кишечника после инфекционного заболевания.

Тем не менее, несмотря на неутихающие научные споры о важности аппендикса, огромное количество людей живет без этого органа, на качестве жизни это особо не сказалось.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям