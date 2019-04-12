Космические родители - как людей будут учить размножаться в невесомости

Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе, так как полеты на другие планеты могут занять десятилетия.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Если мы ставим вопрос о полетах в дальний космос и освоении планет, то возникнут вопросы гендерного состава экипажей напланетных баз, вопросы размножения человека, наконец. К этому надо готовиться", - сказал Орлов.

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Он пояснил, что за предыдущие десятилетия освоения космоса было сделано многое в вопросах изучения размножения живых существ в космосе. "Но это вопрос далекой перспективы. Мы понимаем, что нужно двигаться в этом направлении, но это надо делать поэтапно. Все должно быть в рамках этики", - подчеркнул эксперт.

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