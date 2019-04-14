Самолет-гигант для запуска космических кораблей совершил первый полет

После успешных испытательных полетов этот самолет можно с полным правом назвать самым большим в мире воздушным судном.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Компания Stratolaunch Systems поделилась подробностями первого полета самолета-гиганта Stratolaunch, с помощью которого планируется выводить космические корабли на околоземную орбиту.

Так, воздушное судно развило максимальную скорость 304 километра в час и поднялось на высоту более пяти километров. Полет продлился два с половиной часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

​Во время испытаний пилоты оценивали летные характеристики самолета, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.

​Размах крыльев самого большого самолета в мире составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. По планам воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.

The world's largest airplane, wingspan of 385 feet, and 238 feet long, flew into the air on Saturday for its first flight test.

The gigantic, six-engined twin-fuselage megajet took off from Mojave Air and Space Port in the U.S. state of California. #Stratolaunch pic.twitter.com/VMlZlWXfmZ — People's Daily, China (@PDChina) 13 апреля 2019 г.

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