Самолет-гигант для запуска космических кораблей совершил первый полет

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Компания Stratolaunch Systems поделилась подробностями первого полета самолета-гиганта Stratolaunch, с помощью которого планируется выводить космические корабли на околоземную орбиту.
Так, воздушное судно развило максимальную скорость 304 километра в час и поднялось на высоту более пяти километров. Полет продлился два с половиной часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Во время испытаний пилоты оценивали летные характеристики самолета, его управляемость, а также тестировали различные системы управления.
Stratolaunch completes historic first flight. Read more 👉https://t.co/C9LT7sQOeV #stratolaunch #avgeek #avgeeks #aviation #aviationdaily #aviationlovers #aerospace pic.twitter.com/cZmc1kksGr— blogbeforeflight.net (@bbfaviation) 14 апреля 2019 г.
Размах крыльев самого большого самолета в мире составляет 117 метров, он оснащен шестью двигателями Boeing 747. По планам воздушное судно запустит первый спутник в 2020 году.
The world's largest airplane, wingspan of 385 feet, and 238 feet long, flew into the air on Saturday for its first flight test.— People's Daily, China (@PDChina) 13 апреля 2019 г.
The gigantic, six-engined twin-fuselage megajet took off from Mojave Air and Space Port in the U.S. state of California. #Stratolaunch pic.twitter.com/VMlZlWXfmZ
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