12:39 15 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD17.65
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.66
Поиск
Сахарный диабет.

Стало известно, как завтракать людям с диабетом и лишним весом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
83 0 0

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, пишет РИА Новости

Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день им давали на завтрак омлет, во второй — овсянку с фруктами. Остальные приемы пищи в течение контрольных дней были одинаковыми. Каждые пять минут зафиксированные на теле участников приборы измеряли уровень сахара в крови.

Сахарный диабет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сахар в крови: названа одна из причин развития диабета

Опыт показал, что жирный и низкоуглеводный завтрак — омлет — позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. Причем этот эффект сохранялся весь день, что стало для ученых неожиданностью.

Смертельная гиподинамия: как сидячий образ жизни убивает офисных сотрудников>>>

"Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью. Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", — отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Прорыв в лечении диабета - к каким выводам пришли ученые
Врач: свежевыжатые фруктовые соки могут привести к гастриту и диабету
Теги:
рекомендации, диетологи, завтрак, как сбросить лишний вес, лишний вес, сахарный диабет
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция Тотальный диктант в Молдове
В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант"
LIVE: Суперсезон проекта Ты супер!
Суперсезон "Ты супер!": пятый вечер, трансляция завершена
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться