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Проблемы с сердцем.

Искусственный орган - что напечатали ученые на 3-d принтере

© Fotolia / Bits and Splits
Наука и технологии
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Израильским специалистам первыми в мире удалось создать живое сердце, причем технология позволила сделать это три с половиной часа.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали в формате 3D живое сердце из человеческой ткани, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине", - говорится в сообщении университета.

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Уточняется, что в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.

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Как утверждают ученые, исследование открывает путь к медицине будущего, в которой пациентам больше не придется ждать пересадки органов или принимать лекарства, чтобы предотвратить их отторжение. В течение ближайших десяти лет станет возможным с помощью тканей и клеток человека создать для пересадки любой, персонифицированный под каждого пациента, орган.

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Теги:
3D-принтер, Израиль, ученые, сердце
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