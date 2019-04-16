Стало известно, как уменьшить зависимость от сигарет, а потом бросить курить

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Американские ученые пришли к выводу, что вероятность вернуться к курению заметно снизится, если бывшие курильщики будут носить с собой несколько ароматических полосок или пузырьков с приятными запахами. Об этом пишет РИА Новости.

Многие люди часто начинают заново курить даже в тех случаях, когда они используют никотиновые жвачки для подавления тяги к табаку. Мы показали, что с этой проблемой необычно хорошо справляются источники приятных запахов. В подобной помощи сегодня нуждаются миллионы людей, желающих, но не способных бросить курить", — заявил Майкл Сайетт из университета Питтсбурга (США).

Курение и связанные с ним болезни сегодня являются одной из главных причин преждевременной смерти. По статистике, каждый год в мире от табака и вторичного никотина умирает примерно по 6 миллионов человек. При этом, каждые двое из трех курильщиков уходят из жизни по причинам, напрямую связанных со злоупотреблением табаком.

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Главной проблемой для бывших курильщиков, как отмечает Сайетт, сегодня остается то, что они постоянно сталкиваются с табачными изделиями, общаясь с коллегами, близкими людьми и сталкиваясь с незнакомцами на улице. Каждая такая встреча заставляет их ощущать физический и социальный дискомфорт и думать о том, не стоит ли прекратить мучения.

Медики и психологи придумали десятки приемов, в том числе никотиновые жвачки, пластыри и различные тренинги, которые помогают курильщикам подавлять подобные желания. Это получается далеко не всегда, что заставляет ученых искать новые способы "отвлечения внимания" бывших зависимых от источника никотина.

Сайетт и его коллеги обратили внимание на главный недостаток всех фармакологических приемов подобного рода – в отличие от сигарет, они действуют на мозг курильщиков через 15-20 минут. С другой стороны, большинство "сорвавшихся" принимает решение сдаться в первые 10 минут после того, как они столкнулись с возможностью вернуться к сигаретам.

Эта идея натолкнула их на мысль, что с внезапной тягой к табаку следует бороться, используя более оперативные "каналы связи" с мозгом. На эту роль подходят центры обоняния, напрямую связанные с рецепторами в носе человека и одновременно соседствующие с двумя областями мозга, которые участвуют в формировании зависимости.

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали группу из двух сотен курильщиков, не планировавших расставаться с сигаретами в обозримом будущем.

Каждого добровольца просили понюхать несколько приятных ароматов, после чего зажечь сигарету и взять ее в руку.

В последующие секунды участники должны были оценить силу своего желания покурить по 100-балльной шкале, а затем потушить сигарету.

После этого медики выдавали добровольцу предмет с тем запахом, который больше всего ему понравился, просили понюхать, зажечь еще одну сигарету и пройти ту же процедуру. В некоторых случаях он содержал в себе "пустышку" или источник неприятных ароматов, в том числе сам табак.

Опыты показали, что все типы приятных запахов сокращали желание закурить примерно на 20% по сравнению с началом эксперимента, и на 10% по сравнению с отвлечением в виде "пустышки" или табака. Этот эффект, как отмечает Сайетт, сохраняется на протяжении пяти минут, что позволяет бывшим курильщикам избегать опасных ситуаций или удерживать себя от срыва.

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