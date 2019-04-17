Названа причина крупнейшей катастрофы в истории Земли

Специалисты из Университета Цинциннати в США и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Ученые обнаружили в отложениях возрастом около 252 миллионов лет следы ртути, выпущенные в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, в которых накапливается этот металл. Затем она вместе с дождем попала в Мировой океан, а затем и в морские отложения по всему миру, которые и изучили исследователи, пишет РИА Новости.

Ученые также выяснили, что центр извержений находился на территории современной Сибири, так называемых Сибирских траппов. Извержения длились сотни тысяч лет, причем происходили не только из вулканов, но и обычных трещин в земной коре.

Кроме того, в атмосферу было выброшено около 3 миллионов кубических километров пепла, что привело к повышению средней температуры на Земле примерно на десять градусов.

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В результате оказались нарушены пищевые цепочки и повысилась кислотность морей, что привело к вымиранию порядка 96 процентов морских видов, 73 процентов наземных позвоночных и 83 процентов видов насекомых, а обеднение биологического разнообразия длилось порядка 60 тысяч лет.

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