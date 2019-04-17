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Полнолуние, архивное фото

Космические планы: Россия и Китай будут вместе осваивать Луну

© REUTERS / Mike Blake
Наука и технологии
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Россия и Китай в конце апреля проведут совместный семинар по исследованиям Луны.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Россия и Китай в конце апреля проведут совместный семинар, посвященный исследованиям Луны, заявил на пресс-конференции заместитель директора департамента системного проектирования Национального космического управления Китая (CNSA) Чжао Цзянь.

© Photo: JAXA
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Чжао Цзянь сообщил, что 24 апреля в Китае ежегодно отмечают день космонавтики. Традиция зародилась только в 2016 году, однако руководство страны уделяет большое внимание и значение соответствующим мероприятиям. В предыдущие годы они проходили в городах Пекин, Сиань и Харбин, а этом году по случаю 70-й годовщины основания КНР мероприятия пройдут с 24 по 27 апреля в городе Чанша провинции Хунань - родной провинции Мао Цзэдуна.

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Среди наиболее значимых событий Чжао Цзянь выделил совместную конференцию Управления ООН по космическому пространству и CNSA, посвящённую поддержке устойчивого и долговременного развития космонавтики.

Луна
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
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На конференцию приглашены более 100 иностранных гостей из 10 международных организаций.

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"Одновременно конференцией Национальное космическое управление Китая совместно с Европейским космическим агентством проведут симпозиум, посвященный мониторингу земной поверхности, а также совместный семинар с Российской государственной корпорацией по космической деятельности, посвященный исследованиям Луны", - сообщил он.

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Теги:
освоение, Китай, Россия, Луна
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