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Астронавт NASA Кристина Кох

Подготовка к экспедиции на Марс: женщина пробудет в космосе почти год

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Наука и технологии
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Кристина Кох побьет рекорд 2017 года Пегги Уитсон, первой женщины-командира МКС, пробывшей на борту станции 288 дней.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Астронавт Кристина Кох пробудет на борту МКС до февраля 2020 года и установит новый рекорд по продолжительности жизни на борту станции для женщин, уступая лишь Скотту Келли в общем зачете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАСА.

"Астронавты невероятно хорошо справляются и приспособляются к долговременной жизни в космосе. Увеличение продолжительности миссии Кристины поможет нам подготовиться к последующим экспедициям на Луну и Марс", — заявила Дженнифер Фогарти, научный руководитель Программы изучения человека в НАСА.

© Sputnik /
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Сегодня представители американского космического агентства огласили новые долговременные планы по работе астронавтов на борту МКС в последующие два года. В соответствии с ними, нас ожидает уникальное событие – астронавт Кристина Кох установит новый рекорд по продолжительности нахождения в космосе для женщин в первый же свой полет на станцию. 

Она отправилась на орбиту Земли на борту космического корабля "Союз МС-12" в середине марта этого года и должна была вернуться в декабре на борту корабля "Союз МС-13" вместе с другими членами 59-й экспедиции. В соответствии с новыми планами НАСА, она задержится на борту станции еще на два месяца и вернется на Землю в феврале 2020 года вместе с членами 61-й экспедиции.

Авария на "Союзе МС-10" в октябре прошлого года, а также проблемы, связанные с появлением отверстия в корпусе сервисного модуля "Союза МС-09", заставили НАСА значительно поменять дальнейшие планы и существенно расширить миссию Кох и еще одного астронавта, Эндрю Моргана.

Он отправится на МКС в июле этого года в компании с европейским астронавтом Лукой Пармитано и российским космонавтом Александром Скворцовым в рамках 60-й экспедиции. Россиянин и итальянец вернутся на Землю вместе с Кох, а Морган задержится на борту станции до конца марта 2020 года. 

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В результате подобных перестановок Кох побьет рекорд Пегги Уитсон, первой женщины-командира МКС, установленный в 2017 году. Та пробыла на борту станции 288 дней. Чуть дольше в космосе прожил Скотт Келли, недавно ставший героем полудюжины научных статей, посвященных влиянию невесомости и жизни в космосе на организм человека.

В общей сложности, американская астронавтка займет седьмую позицию в общем рейтинге длительности полетов, уступая Келли и семи россиянам – Валерию Полякову, Сергею Авдееву, Владимиру Титову, Мусе Манарову, Михаилу Корниенко, Юрию Романенко и Сергею Крикалеву.

"Я чувствую себя просто великолепно. Я знала, что у меня может появиться подобная возможность, и я очень рада тому, что моя мечта воплотилась в реальность. Космос всегда занимал большое место в моей жизни и я благодарна, что у меня появился шанс внести максимальный вклад в его изучение", — заявила Кох.

Как надеются ученые, наблюдения за жизнью Кох и Моргана помогут им собрать новые данные, необходимые для защиты здоровья будущих лунных и марсианских колонистов от действия невесомости, космических лучей и других угроз, не существующих на поверхности Земли.

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