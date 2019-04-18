В США через Интернет решили продать скелет тираннозаврика

Общество палеонтологии позвоночных уже выразило обеспокоенность тем, что уникальный образец был выставлен на торги.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Окаменелости детеныша тираннозавра, возраст которых составляет порядка 68 миллионов лет, продаются на сайте интернет-аукциона eBay в США за почти 3 миллиона долларов. Об этом пишет портал Science.

Длина скелета - примерно 4,5 метра. Цена лота фиксированная - 2,95 миллиона долларов.

Ранее находившийся в собственности у частного лица скелет был экспонирован в музее естественной истории Университета Канзаса, а сейчас владелец экспоната решил выставить его на продажу.

Общество палеонтологии позвоночных обеспокоено продажей уникального образца.

"Эти события подрывают научный процесс изучения прошлого, а также перспективы обмена природным наследием нашей планеты для будущих поколений… Следует продавать только слепки и другие копии окаменелостей позвоночных, а не сами окаменелости", - говорится в заявлении общества.

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