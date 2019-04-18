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Копчености.

Никто не ожидал - эти продукты могут быстро вызвать рак

CC0 / Pixabay / szjeno09190
Наука и технологии
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Любителям мяса стоит насторожиться - не всегда привычка плотно поесть приводит лишь к положительным эффектам.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Мясо птицы, свинина, говядина являются неотъемлемым ингредиентом для приготовления целого ряда блюд не только в Молдове, но и в странах ближнего зарубежья и Европы. Однако мясо в больших количествах, даже если приготовлено без добавления растительных жиров, оказывается вредным. 

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета, пишет РИА Новости.

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Исследование проводилось в течение шести лет. Для этого специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Так, были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет.

В результате исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее.

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Также риск был на 15 процентов выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19 процентов выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день. Особенно риску возникновения онкопатологий подвержены люди, злоупотребляющие употреблением копченого мяса и колбасных изделий. 

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Теги:
исследования, ученые, рак, продукты
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