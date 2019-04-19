Опасные антибиотики - как их бесконтрольный прием приводит к трагедиям

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Очень часто при первых симптомах ОРВИ или сильной простуды человек прибегает к самому простому (как он считает) способу экспресс-излечения - приему антибиотиков. При этом человек полагает, что препарат из этой категории лекарств станет максимально эффективным в борьбе с симптомами заболевания. Однако такой бесконтрольный прием лекарств зачастую может быть опасным.

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.

"Особенно, если это касается гриппа. В лучшем случае антибиотик не поможет. В худшем случае он только ухудшит состояние. Потому что малые или одноразовые дозы антибиотиков могут быть недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить причину болезни, но смогут привести к выработке устойчивости бактерии, которая выживет и размножится. Так что это очень плохая идея", - сказал он.

© Sputnik / Вадим Русу Устойчивость к антибиотикам угрожает планете

Эксперт подчеркнул, что грипп вызван вирусами, поэтому антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа.

"Необходимо понимать, имеете ли вы дело с вирусом или с бактерией. И раннее определение того, с чем вы столкнулись, в 9 из 10 случаях помогает предотвратить использование антибиотика. Потому что в этих случаях это будет вирус, а не бактерия", - добавил он.

Комбинация антибиотиков - опасна

Самостоятельно комбинировать прием различных антибиотиков нельзя, при тяжелых формах заболевания необходимо обращаться к врачу, заявил директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер.

"Вы не должны лечить себя сами антибиотиками. Вы должны пойти к врачу и спросить у него, какой антибиотик лучше. И не обязательно, что это будет самый дорогой антибиотик. Лучший – это тот, который работает и является простым. В ряде стран мы видим большое использование комбинаций антибиотиков. Но это не эффективно и стимулирует выработку устойчивости бактерий", - сказал он.

По его словам, если человек действительно сильно болен, то он должен обратиться к врачу, который назначит ему необходимое лекарство, а иногда, как в случае туберкулеза, комбинацию из антибиотиков.

Мнение молдавского специалиста

О рисках, связанных с самовольным приемом антибиотиков, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением инфекционной больницы "Тома Чорбэ" Галина Кирьякова.

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По словам врача, если больной начинает изначально принимать сильнодействующие антибиотики последних поколений, это приведет к тому, что они ему уже не помогут в случае более серьезной инфекции.

"Если вы начинаете, к примеру, с третьего поколения цеполоспоринов, с продвинутых антибиотиков, то если в течение этого года вы заболеете, то мы не сможем вам помочь в более серьезной ситуации, как-то в случае пневмонии или при серьезных воспалениях", — отметила собеседница.

Также при самовольном употреблении антибиотиков существует риск нарушить работу кишечника, предупреждает Кирьякова.

"Если антибиотик неудачный, как минимум можно заработать дисбактериоз, то есть расстройство флоры кишечника, который потом тяжело регулируется", — отметила врач.

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