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Тучный мужчина, архивное фото.

Почему полные люди дольше соображают - ученые дали ответ

© Flickr/ CGP Grey
Наука и технологии
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Американским исследователям удалось прийти к неожиданному открытию - оказывается, что лишний вес и скорость мозговых операций взаимосвязаны между собой.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Работа мозга у людей с лишним весом постепенно ухудшается из-за того, что развитие ожирения или диабета приводит к ослаблению барьера между мозгом и кровеносной системой и резкому ускорению воспалительных процессов. К такому выводу пришли ученые из США, пишет РИА Новости.

"Наше открытие стало очередным подтверждением тому, что людям с лишним весом и преддиабетическим состоянием обязательно нужно следить за уровнем сахара в крови. Если они не избегут развития полноценного диабета, то барьер между мозгом и кровотоком ослабнет еще сильнее, что усугубит ситуацию", — рассказывает Алексис Стрэнэхэн из университета штата Джорджия.

Сахарный диабет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает другие изменения в его работе.

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Главный видимый эффект от этих перемен, как давно заметили медики и обыватели – постепенное ухудшение памяти и остроты ума у людей, страдающих от самых запущенных форм ожирения и близких к развитию диабета второго типа. Почему это происходит, ученые точно не могли сказать.

Стрэнэхэн и ее коллеги нашли ответ на этот вопрос, работая над решением другой проблемы – их интересовало то, почему развитие ожирения и диабета приводит к ослаблению так называемого гематоэнцефалического барьера.

Сахар, архивное фото.
CC0 / Pixabay / WerbeFabrik
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Так ученые называют особый набор тканей и клеток, обволакивающих сосуды в мозге и отделяющих его от всего остального организма. Астроциты, микроглия и прочие компоненты этого барьера пропускают внутрь мозга только очень ограниченный набор молекул, особым образом управляя тем, как устроены "щели" между клетками и особые каналы в их мембранах.

При развитии диабета, болезни Альцгеймера и некоторых других проблем со здоровьем, как сейчас считают ученые, целостность этого барьера нарушается.

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Теги:
диабет, ответ, исследование, США, ученые, лишний вес
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