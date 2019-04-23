Компания Tesla собирается удивить человечество

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Компания Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси в США в 2020 году, заявил изобретатель Илон Маск, сообщает телеканал The Verge.
"Я с большой долей уверенности прогнозирую запуск беспилотного такси Tesla в следующем году. Такие такси будут не во всех юрисдикциях, потому что мы не получим одобрения регулирующих органов повсюду. Но я уверен, что мы получим одобрение регуляторов хотя бы где-то буквально в следующем году", - цитирует телеканал Маска.
По оценкам Маска, число беспилотных такси Tesla на дорогах в следующем году может составить 1 миллион штук. Заказать беспилотное такси можно будет в мобильном приложении.
Восстание машин: беспилотная Tesla за секунду уничтожила робота - видео>>>
Маск также предсказал, что, возможно, через два года Tesla сделает автомобиль, у которого не будет руля и педалей.
Напомним, в марте компания представила электрокроссовер-внедорожник Model Y.
Автомобиль вместительностью до семи человек может проехать до 300 миль (около 482 км) на одной зарядке в самой дешевой комплектации.
Электрокар способен развить скорость от нуля до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 3,5 секунды, а также обладает максимальной скоростью в 150 миль в час (около 241 км/ч) в самой дорогой комплектации Performance. Model Y использует часть той же платформы, на которой выпускается Model 3, чтобы сократить расходы на его производство.
Осенью 2020 года Model Y будет продаваться по цене в 47 тысяч долларов, более мощные версии будут стоить до 60 тысяч долларов.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK