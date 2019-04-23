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Чашка кофе.

Без вреда для организма - эта доза кофе наиболее безопасна

© Sputnik / Алексей Куденко
Наука и технологии
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Оказалось, что черный напиток не только хорошо тонизирует организм, но и помогает при физических нагрузках.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Среднестатистическому человеку достаточно выпивать около двух чашек кофе в день, чтобы усилить эффект от тренировок, к такому выводу пришла группа ученых, пишет РИА Новости.

Ученые из Австралии, США и Великобритании проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек.

Выяснилось, что употребление кофеина способно улучшить результаты упражнений на 2-16 процентов.

По данным специалистов, для улучшения показателей человеку требуется от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Таким образом, человеку, который весит 70 килограммов, нужно употребить 210-420 миллиграммов кофеина.

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При этом ученые подчеркнули, что людям, не привыкшим пить кофе, следует начинать с меньшей дозы.

Употреблять напиток рекомендуется за 45-90 минут до начала тренировки.

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Специалисты также напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит появлением побочных эффектов, в том числе бессонницы, нервозности, головной боли и расстройств желудочно-кишечного тракта.

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Теги:
рекомендации, ученые, доза, кофе
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