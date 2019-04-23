Крадущийся динозавр: ученые доказали, что ретозавр всегда ходил на цыпочках

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Австралийские ученые нашли намеки на то, что ретозавр, один из крупнейших травоядных четвероногих динозавров Гондваны, все время ходил на цыпочках, несмотря на массу в 24 тонны. Доказательства опубликованы в Journal of Morphology, пишет РИА Новости.

"Мы почти ничего не знаем о том, как передвигались зауроподы, особенно их ранние представители, жившие в середине юрского периода. По сути, нам был известен лишь один вид - Rhoetosaurus brownei, чьи ступни сохранились до нашего времени. Их виртуальная реконструкция показывает, что эти ящеры не могли их опускать на землю и ходили на цыпочках", — пишут ученые.

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц.

Так, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

Споры ученых

С другой стороны, эти открытия породили массу новых споров. К примеру, сегодня палеонтологи ожесточено дискутируют о том, зачем птицам и динозаврам нужны были перья и как они появились, умели ли динозавры "петь", высовывать язык изо рта и как быстро они могли бегать.

В частности, ученые, как отмечает Андреас Джаннель (Andreas Jannel) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия), давно спорят о том, как передвигались зауроподы – крупнейшие четвероногие животные Земли, чья масса могла достигать ста тонн, а длина и рост – 50 и 10 метров.

Большинство из них предполагает, что взрослые травоядные ящеры, достигшие максимальных размеров, передвигались чрезвычайно медленно, а их суставы были устроены таким образом, что конечности этих гигантов имели крайне ограниченную подвижность. С другой стороны, недавно выяснилось, что самые ранние предки зауроподов имели очень подвижные пальцы ног и другие суставы, что породило массу новых споров.

Джаннель и его коллеги нашли необычное подтверждение этой теории, изучая структуру ступней ретозавров – четвероногих травоядных ящеров средних размеров, живших на южном суперконтиненте Земли, Гондване, примерно 170 миллионов лет назад.

Останки были найдены на одной из животноводческих ферм в окрестностях городка Рома на востоке Австралии почти век назад. За последующие десятилетия раскопок, завершившихся только в 2012 году, ученые нашли здесь почти полный скелет ящера из рода гравизавров, относительно примитивных зауропод, в том числе несколько десятков позвонков, ребер, костей таза, а также полноценную ступню и пальцы.

Уже тогда, как отмечает Джанель, исследователи предположили, что имеют дело с очень примитивным динозавров, чьи ноги были устроены необычным образом. Современные трехмерные сканеры и технологии виртуальной реконструкции позволили палеонтологам понять, как были устроены ноги этих ящеров и сравнить их с другими динозаврами и современными слонами, крупнейшими обитателями суши.

В чем суть исследования

Для этого ученые проанализировали их структуру и вычислили то, насколько подвижным был каждый сустав в их ступнях и в какую сторону могли двигаться костяшки их пальцев и другие кости. Сделать это было достаточно сложно, так как следы жил и хрящей почти не сохраняются на окаменелых останках динозавров, из-за чего палеонтологи были вынуждены пойти на ряд допущений.

Для их проверки палеонтологи создали несколько муляжей ступни этих зауропод. Туда они вставляли искусственные "хрящи", изготовленные из полосок пористого полимера, и отслеживали то, как они меняли подвижность их конечностей.

Используя подобные копии ступней, ученые оценили то, насколько стабильными они были для каждой из пяти возможных манер ходьбы для четвероногих животных. Часть из них, к примеру, приматы, медведи, крокодилы многие другие хищники, а также грызуны, используют для этого ступни. Другие существа, такие как кошки и собаки, ходят на цыпочках, опираясь на подушечки пальцев, а копытные животные, по сути, используют для этого ороговевший ноготь.

Оказалось, что конечности ретозавров лучше всего подходили для хождения на цыпочках, так как их ступни были почти полностью неподвижными. Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как раньше палеонтологи считали, что древние зауроподы ходили примерно так же, как крокодилы, опираясь на всю поверхность ступни.

© Sputnik / Sergei Venyavskiy В Сибири нашли динозавра: что говорят ученые

Как этот динозавр мог нормально ходить подобным образом и не проваливаться под землю, учитывая его огромную массу? Ученые предполагают, что ступни ретозавров не висели в воздухе, а поддерживались мясистыми выростами, своеобразными гигантскими "пятками", которые одновременно служили амортизаторами, защищавшими их кости от повреждений, и ускоряли их движение.

Эта черта зауропод, как считает Джанель, стала ключом к их дальнейшему росту и достижению рекордно больших размеров и массы в конце юрского и начале мелового периода, когда в Южной Америке появились первые титанозавры.

Что интересно, устройство ног слона оказалось очень близким к тому, как выглядели конечности этих древних ящеров. Как предполагают ученые, подобное анатомическое "ноу-хау", по всей видимости, неоднократно появлялось в ходе эволюции жизни на Земле из-за того, что оно одновременно сочетало в себе и высокую безопасность движения, и приемлемую скорость для особенно крупных животных.

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