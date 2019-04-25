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Собака породы Хаски.

Как собаки влияют на здоровье хозяев - ученые дали ответ

© Sputnik / Константин Чалабов
Наука и технологии
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Владельцы четвероногих друзей менее склонны к ожирению и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Наблюдения за жизнью британских собаководов подтвердили популярное представление о том, что "лучшие друзья человека" заставляют его вести намного более активный образ жизни. Это должно защищать владельцев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения, считают британские ученые. Об этом пишет РИА Новости

"Мы не говорим, что всем людям обязательно нужно завести собаку ради того, чтобы стать здоровыми, особенно если человек не готов ухаживать за животным. Скорее, наши данные указывают на то, что властям городов следует создавать среду для удобных прогулок с собаками, которые стимулировали бы их владельцев проводить больше времени на улице", — отмечают исследователи.

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Собаки долгое время считались своеобразными "машинами Павлова" – по сути, биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них своеобразной кормушкой, а не другим живым существом. Относительно недавно эти представления начали подвергаться критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

Справедливо и обратное. Ученые и медики достаточно давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей и их здоровье, в том числе понижая вероятность развития аллергии. Британские врачи недавно обнаружили, что появление питомца в прямом смысле продлевает жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их активно двигаться и насыщая их жизнь положительными эмоциями.

Кэрри Вестгарт из Ливерпульского университета и ее коллеги заинтересовались этой теорией и решили проверить, действительно ли собаки повышают общий уровень физической активности их владельцев.

Дело в том, что многие ученые подозревают, что появление питомцев в семье ведет не к тому, что их владелец начинает больше двигаться, а к своеобразным перестановкам в их "бюджете физической активности". Иначе говоря, собаководы могут "компенсировать" повышенную нагрузку тем, что они тратят меньше энергии на другие типы деятельности.

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Британские и австралийские медики показали, что это не так, наблюдая за поведением двух сотен владельцев собак и четырех сотен их родственников, не имеющих питомцев, живущих в одном из небольших городков в графстве Чешир на юге Англии.

Ученые выдали всем своим подопечным браслеты-акселерометры, постоянно наблюдавшие за их уровнем физической активности, и попросили их регулярно рассказывать о том, чем они занимались и что делали их дети и домочадцы.

Как показали эти наблюдения, собаки действительно заставляли своих владельцев вести более активный образ жизни. В среднем, участники эксперимента проводили на улице минимум четыре часа каждую неделю, выгуливая питомцев или занимаясь другими вещами.

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Для сравнения, британские медицинские службы рекомендуют тратить примерно два часа в неделю на прогулки, что исполняли далеко не все люди, у которых собаки отсутствовали. С другой стороны, две трети собаководов переступали через эту планку, просто выгуливая животных.

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Теги:
влияние, здоровье, хозяева, собаки
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