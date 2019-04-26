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Ученые опровергли миф, что только молодежь бывает креативной

© Sputnik / Владимир Песня
Наука и технологии
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Специалисты проверили одно из самых расхожих представлений о креативности – идею о том, что только молодые люди умеют действительно подходить к проблемам с неожиданной стороны и находить неординарные концептуальные решения и теории.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Анализ научной карьеры нобелевских лауреатов по экономике помог математикам из США доказать, что существует не один, а два пика креативности, один из которых приходится на молодость, а другой – на зрелые годы жизни. Соответствующие выводы опубликованы в журнале De Economist.

"Мы думаем, что это касается не только экономических исследований, но и любых видов креативности. Многие люди верят в то, что креатив – удел молодежи, однако в реальности все зависит от того, о какой форме творчества мы говорим", — заявил Брюс Уайнберг (Bruce Weinberg) из университета штата Огайо (США).

Что происходит в организме

Психологов, нейрофизиологов и социологов давно интересует то, как различные биологические процессы и особенности в работе организма влияют на то, насколько активно тот или иной человек занимается творчеством и каких успехов он достигает. 

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Эти наблюдения привели к массе интересных открытий, связывающих умение творить не только с особенностями в воспитании и образовании индивида, но и с тем, какие мутации присутствуют в его организме, и с особенностями в работе мозга.

К примеру, четыре года назад генетики показали, что "опечатки" в генах, способствующие развитию шизофрении и биполярного расстройства, также повышали креативность людей, а британские ученые нашли в мозге особую зону, стимуляция которой временно улучшала нестандартное мышление и творческую активность добровольцев.

Молодость и креатив

Уайнберг и его коллеги проверили одно из самых расхожих представлений о креативности – идею о том, что только молодые люди умеют действительно подходить к проблемам с неожиданной стороны и находить неординарные концептуальные решения и теории. Эта манера мышления считалась недоступной для людей, перешагнувших планку бальзаковского возраста.

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Американские математики выяснили, что это не так и попутно открыли еще одну форму креативности, изучив научную карьеру трех десятков известных исследователей, получивших Нобелевскую премию по экономике в последние полвека. 

Ученые попытались вычислить пик креативности всех этих светил науки, проследив за тем, как менялся их индекс цитируемости во время разных фаз их карьеры, и сопоставляя эти данные с тем, какими типами исследований они занимались.

Этот анализ неожиданно показал, что существует две группы ученых, которых условно можно назвать "концептуалистами" и "экспериментаторами". Первые публиковали свои самые влиятельные работы и достигали максимума креативности примерно на 25 или 29 году жизни, а вторые – после 50 лет.

Как предполагают ученые, вторая форма креативности связана не с разработкой революционных научных концепций или теорий, а с постепенным накоплением знаний в результате многочисленных проб и ошибок, и последующим использованием этих сведений для совершения прорывных открытий.

Нечто похожее, как считают Уайнберг и его коллеги, происходит и в других областях науки и прочих сферах жизни, не связанных с экономикой или математикой.

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