18:04 27 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Силуэт скульптуры на фоне полнолуния

Китай в ближайшие десять лет отправит человека на Луну

© AP Photo / Francisco Seco
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
32 0 0

Это часть национальной программы изучения естественного спутника нашей планеты.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Китай намерен построить исследовательскую станцию на Луне и осуществить лунную пилотируемую миссию в течение 10 лет, заявил глава Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзянь.

"Китай планирует построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить пилотируемую лунную миссию в течение 10 лет", - приводит слова Чжан Кэцзяня агентство Синьхуа

Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным. Архивное фото
© Photo: Роскосмос / Фёдор Юрчихин
Обратная сторона Луны: что обнаружил "Юйту-2"

Он подтвердил, что запуск исследовательского аппарата "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю, запланирован на конец этого года.

Кроме того, Чжан Кэцзянь рассказал, что Шаошань, малая родина Мао Цзэдуна, станет одним из постоянных центров, где будут храниться образцы грунта Луны.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.

Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Космические планы: Россия и Китай будут вместе осваивать Луну
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе прошел марш памяти в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В Кишиневе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - фото
Праздник в кишиневском аэропорту как встречали маленьких пассажиров
Праздник в аэропорту Кишинева: как встречали маленьких пассажиров - видео
Как приготовить пасхальные куличи
Как готовят куличи на Пасху

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться