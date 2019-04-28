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Венера

Российские ученые нашли возможные признаки жизни на Венере, и это не шутка

© Photo : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
Наука и технологии
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Ученые из Новосибирского университета считают, что на снимках, сделанных советской межпланетной станцией, возможно, видны живые существа.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Сенсационные данные опубликовали российские ученые — пока все ищут жизнь на Марсе, возможно, она существует на покрытой густыми облаками Венере.

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© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Об  открытии заявила пресс-служба Новосибирского государственного университета. Ученые занимались обработкой панорамных снимков поверхности Венеры, сделанных в 70-е годы прошлого века советскими межпланетными станциями, и обнаружили на них передвигающиеся объекты.

Фотографии были сделаны во время нескольких миссий по высадке советских аппаратов на Венеру с 1975 по 1982 год. На снимках, сделанных космическими станциями, видно, что некоторые отчетливо распознаваемые объекты меняют свое расположение на кадрах и заметно отличаются от геологических образований.

Таким образом, может получить новое развитие гипотеза существования неуглеродных форм жизни, так как условия на Венере с ее ядовитой атмосферой и крайне агрессивной средой непригодны для существования жизни, похожей на земную.

"Можно предположить, что азот будет основным компонентом мономеров для синтеза полимеров, а значит, венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной", - отмечается в сообщении пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Результаты обработки изображений поверхности Венеры, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" в 1975—1982 годах были опубликованы в журнале "Успехи физических наук". 

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