Названа возможная причина переноса даты запуска корабля Dragon

Запуск отложен с 1 на 3 мая, что даст специалистам НАСА дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Причиной переноса запуска грузового корабля Dragon с 1 на 3 мая стали проблемы с системой электропитания американского сегмента МКС. Об этом заявил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА сообщило 29 апреля, что в системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU, в итоге отключились два из восьми каналов электропитания. Специалисты перераспределяют электропитание через шесть работоспособных каналов.

"Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам НАСА дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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