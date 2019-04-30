Риск преждевременной смерти сильно растет при потере обоняния

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Резкое ухудшение обоняния или его потеря увеличивают шансы на преждевременную смерть в ближайшие десять лет приблизительно на 50%. Это оказалось особенно характерно для здоровых людей и не обязательно связано с болезнью Альцгеймера, говорится в статье американских медиков, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

"Плохое обоняние все чаще поражает пожилых людей, и мы давно знаем о том, что оно повышает риск преждевременной смерти. Мы впервые измерили этот эффект и попытались понять, как возникла эта взаимосвязь", — рассказывает Хунлэй Чэнь (Honglei Chen) из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США).

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Признаки болезни

Человеческий нос содержит в себе миллионы нервных клеток, отвечающих за распознавание разных запахов. Эти клетки постоянно обновляются на протяжении всех жизни человека, и серьезные нарушения в работе нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, чаще всего себя проявляют в том, что обонятельные нейроны погибают в первую очередь и люди теряют способность ощущать запахи.

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По этой причине ученые достаточно долгое время считают, что ослабление или полную потерю обоняния можно считать одним из самых ранних признаков развития нейрогенеративных заболеваний, и связанных с ними рисков умереть в ближайшие годы после постановки диагноза.

Чэнь и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав данные, которые собирали Национальные институты здоровья США во время наблюдений за жизнью примерно 2300 пожилых американцев в возрасте от 71 до 82 лет.

Неожиданные результаты

Этот проект, Health ABC, включал в себя и данные по тому, как менялось обоняние пожилых добровольцев, что позволило ученым сопоставить эту информацию не только с частотой развития деменции, болезни Паркинсона и прочих нейродегенеративных заболеваний, но и других потенциальных причин смерти. Этот анализ раскрыл несколько неожиданных вещей.

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С одной стороны, ученые подтвердили, что потеря обоняния действительно заметно повышает вероятность умереть – для пожилых американцев, лишившихся нюха, но не страдавших от тяжелых болезней, она выросла на 46% в последующие десять лет. Что интересно, этот риск был заметно выше для тех добровольцев, которые не имели никаких проблем со здоровьем – шансы их гибели повысились на 62%.

С другой стороны, ученые неожиданно обнаружили, что болезни мозга объясняли этот эффект лишь примерно на треть. Иными словами, Чэнь и его коллеги показали, что взаимосвязь между потерей обоняния и ранней смертью была по большей частью связана не с болезнью Альцгеймера или Паркинсона, а с какими-то другими проблемами со здоровьем. Их природу и влияние на здоровье пожилых людей еще предстоит раскрыть.

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"Пока мы не можем объяснить то, с чем связано 70% этого риска. Для этого нам необходимо выяснить, что именно произошло с теми людьми, которые потеряли нюх, но не страдали от нейродегенеративных болезней. С другой стороны, сам этот факт показывает, что утеря обоняния несет за собой очень широкие последствия для здоровья людей. Иными словами, если вы чувствуете, что перестали ощущать запахи, обязательно обратитесь к врачу", — заключает ученый.

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