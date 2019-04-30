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Усталость. Архивное фото

Синдром хронической усталости: появился тест, который определит его наличие

CC BY 2.0 / Mislav Marohnić / Photo
Наука и технологии
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Группа исследователей собрала экспериментальный прототип подобного детектора синдрома и проверила его работу на двух десятках здоровых и больных людей.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Первый медицинский тест, дающий возможность точно определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости, изобрели американские ученые. Разработанная методика позволит впервые достоверно оценить распространенность этого загадочного недуга в обществе, сообщает журнал PNAS.

"Эту болезнь часто считают выдумкой. Когда доктора отправляют пациентов с подобными жалобами на проверку крови, почек, печени и сердца, они всегда оказываются здоровыми. Проблема заключается в том, что специалисты искали болезнь не там, где нужно, или делали это недостаточно хорошо", — рассказывает Рон Дэвис (Ron Davis) из Стэнфордского университета (США). 

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Психологические проблемы или болезнь

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. У большинства пациентов есть общий набор симптомов, в том числе частые спазмы, бессонница, усталость и головные боли. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

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А вот не так давно ученые обнаружили признаки того, что эта необычная болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

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Два года назад микробиологи из Стэнфорда доказали, что синдром хронической усталости действительно существует, и выделили ряд сигнальных молекул, указывающих на то, что в организме стали развиваться воспалительные процессы именно такого типа. Дэвис и его команда воспользовались наработками коллег для того, чтобы "вычислить" однозначные признаки развития СХУ и создания первого диагностического теста на эту болезнь. 

Общие черты

Специалистам помогло простое наблюдение – все клетки пациентов с синдромом хронической усталости, в силу присутствия этого набора молекул в их организме, гораздо хуже реагируют на различные причины стресса, чем тельца здоровых людей. Его источником, к примеру, может послужить внезапное повышение концентрации соли в крови или резкий рост температуры.

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Эти изменения, как отмечают ученые, можно отследить, погрузив несколько десятков микроэлектродов в питательную среду и проследив за тем, как изменится ее сопротивление при появлении соли в ней. Соответственно, чем больше меняется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют на источник стресса, что позволяет диагностировать синдром хронической усталости и даже замерять его остроту. 

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Проверка на практике

Руководствуясь этой идеей, Дэвис и его коллеги собрали экспериментальный прототип подобного "детектора СХУ" и проверили его работу на двух десятках здоровых и больных людей, в том числе на сыне самого ученого, страдающего от очень острой формы болезни уже более десяти лет.

Как показали эти замеры, подобная система работала фактически со 100% надежностью – сопротивление крови резко выросло при добавлении соли у всех пациентов с синдромом хронической усталости, и почти не поменялось у всех здоровых добровольцев. Различия в сопротивлении между больными, в свою очередь, соответствовали степени тяжести СХУ.

"Мы не можем точно сказать, почему поведение клеток и плазмы крови меняется подобным образом, и что вообще происходит в них. Тем не менее, результат на лицо – иммунные клетки здоровых и больных добровольцев ведут себя по-разному, и теперь синдром хронической усталости нельзя просто назвать выдумкой последних", — продолжает Дэвис.

Несмотря на отсутствие четкого понимания того, что именно меняется в работе клеток, сейчас ученые предполагают, что развитие хронического воспаления нарушает работу ферментов, участвующих в перекачке различных ионов через мембраны клеток. Эти сбои, в свою очередь, не только мешают их работе, но и приводят к развитию воспаления и всех остальных симптомов СХУ, заключают стэнфордские медики.

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