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Ученые вывели рецепт идеального отдыха

CC0 / Pexels
Наука и технологии
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Сколько нужно отдыхать в течение года и как отключиться от работы в отпуске, выяснили ученые.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. В мире примерно 17 миллионов человек страдают синдромом хронической усталости. Даже в отпуске многие продолжают работать. Как научиться правильно отдыхать, чтобы сохранить здоровье, — в материале РИА Новости.

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Полностью отключиться от работы в выходные можно, только если к концу трудового дня составить подробный план выполнения неоконченных дел, считают ученые.

Они опросили сотню человек, занятых в самых разных профессиональных областях, и выяснили, что практически все не могут забыть о тех задачах, которые не успели решить в течение рабочего дня. В первую очередь это касалось особо важных или требующих много времени дел. Навязчивые мысли о работе не позволяли людям ни в отпуске, ни в выходные нормально отдохнуть и восстановить силы, что сказывалось на производительности.

Затем исследователи разделили добровольцев на две группы. В первой должны были каждый вечер прописывать детальный план: где, когда и каким образом предполагается доделать незавершенное. Во второй ничем подобным не занимались.

Спустя несколько недель опрос повторили. Оказалось, что у тех, кто тщательно планировал следующий рабочий день, значительно снизился уровень тревожности, а трудоспособность повысилась.

Девушка читает книгу в парке
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Они легко переключались с профессиональных занятий на отдых, испытывали меньше стресса и беспокойства. Особенно хорошо этот подход зарекомендовал себя на долговременных проектах с дедлайном.

В отпуске нужно проводить не менее четырех недель в году: такой вывод сделали кардиологи из Университета Хельсинки. По их данным, короткие каникулы способны повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшить продолжительность жизни.

Ученые в течение четырех десятков лет наблюдали за 1222 мужчинами, которые попадали в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний хотя бы по одному фактору: курение, лишний вес, высокие кровяное давление и уровень холестерина, триглицерида, непереносимость глюкозы.

В 1974 году участников исследования случайным образом разделили на две группы — экспериментальную и контрольную. В первой добровольцам помогали вести здоровый образ жизни — рекомендовали специальные комплексы физических упражнений, разрабатывали диетическое меню, каждые четыре месяца измеряли вес и оценивали состояние здоровья. Некоторым назначали лекарства, снижающие кровяное давление и уровень липидов. Вторая группа привычек не меняла.

Аэропорт, архивное фото.
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Пять лет спустя в первой группе риск развития сердечно-сосудистых заболеваний предсказуемо уменьшился на 46 процентов. Однако через 15 лет уровень смертности неожиданно оказался ниже в контрольной группе. Вплоть до 2014 года те, кто следил за весом и вел здоровый образ жизни, умирали чаще тех, кто от вредных привычек не избавился. Потом смертность в обеих группах сравнялись.

Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе существует корреляция между длиной ежегодного отпуска и продолжительностью жизни. Добровольцы, следившие за здоровьем, но отдыхавшие меньше трех недель в году, умирали на 37 процентов чаще. В контрольной группе такой зависимости не наблюдалось.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование не дает однозначного ответа на вопрос, с чем связана повышенная смертность среди добровольцев из экспериментальной группы. Однако отмечают, что нельзя недооценивать отдых как средство борьбы со стрессом, который сегодня считается одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

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