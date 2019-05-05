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Karl Marx

Такие дела, Карл: топ-7 фактов о Марксе, и о его предсказаниях, которые сбылись

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Наука и технологии
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Создатель научного коммунизма и борец с социальной несправедливостью Карл Маркс родился 201 год назад — 5 мая 1818 года. Давайте вспомним несколько интересных фактов о философе.

Карл Генрих Маркс  – экономист, философ, политический журналист. Родился 5 мая 1818 года в Трире, Пруссия. Двадцать лет назад Маркс был признан величайшим мыслителем тысячелетия.

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Несмотря на разные оценки марксистских идей, трудно вычеркнуть работы и рассуждения мыслителя в современном мире. Многое, о чем говорил главный идеолог социальной революции Карл Маркс актуальны и в наши дни: коллективное отстаивание своих прав, отвержение расизма, свобода личности, свободная торговля. Экономические идеи философа изучают в университетах Германии, США, Франции, Китае, России и других странах. 

В своих трудах Маркс описал приёмы, которые помогли в последующем развитии экономики во всём мире. И многие современные философы, экономисты и политики признают эти доводы. До сих пор актуально все: и борьба классов, и перераспределение добавочной стоимости. И приоритет материальных отношений над духовной надстройкой. Маркс предсказал ряд фактов, которые мы наблюдаем в наши дни: небольшая группа очень богатых людей управляет мировой экономикой, капиталистическая система неустойчива, ее часто "лихорадят" финансовые кризисы, зато индустриализация сблизила людей.

Гению тысячелетия ничто человеческое не было чуждо. Смотрите подборку интересных фактов о Карле Марксе (картинки кликабельны).

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Теги:
знаменитости, биография, Карл Маркс
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