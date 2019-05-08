Земная кора под угрозой разлома - предупреждение ученых

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Международная научная группа во главе с морским геологом из Лиссабонского университета Жуаном Дуарте выявила расслоение в океанической литосфере у берегов Португалии. Об этом, как сообщает РИА Новости, ученые рассказали на собрании Европейского союза наук о Земле в Вене.

© Fotolia / Petrovich12 Черное море трясет: когда ждать мощного землетрясения в Молдове

Специалисты проанализировали сейсмическую активность в регионе. Их внимание привлекли два бедствия: землетрясение 1755 года, полностью уничтожившее Лиссабон, и еще одно, произошедшее в 1969 году.

С помощью моделирования ученые установили, что в земной коре у берегов Португалии с большой скоростью происходят аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.

"Предварительные результаты показывают, что существование в старой литосфере океанов слоев, подверженных серпентинизации (поглощению воды горными породами. — Прим. ред.), может приводить к ее расслаиванию", — говорится в выводах научной группы, опубликованных в рамках конференции.

По словам геологов, они "впервые выявили расслоение океанической литосферы".

Ученые готовятся к публикации своего исследования в научных изданиях и его широкому обсуждению.

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