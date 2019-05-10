Ученые рассказали, что произойдет, если часто злиться

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Пожилые люди, которые испытывают большое количество негативных эмоций, чаще страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше, чем остальные мужчины и женщины в возрасте. Такой вывод сделали ученые, говорится в статье, опубликованной в журнале Psychology and Aging.

"Когда мы стареем, то часто не можем делать те вещи, которые нам легко давались раньше. Еще многие пожилые люди теряют жен или мужей и начинают намного хуже двигаться, что вызывает у них раздражение и гнев. Мы выяснили, что это приводит к развитию хронических болезней, тогда как печаль не имела подобного негативного свойства", — заявила Меган Барлоу (Meaghan Barlow) из университета Конкордии в Монреале (Канада).

Постоянная депрессия и здоровье

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни.

Четыре года назад нидерландские биологи определили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

© Sputnik / Valery Titievsky Открытие ученых: рыба может спасти от инсульта

Барлоу и ее коллеги раскрыли еще одну очень любопытную взаимосвязь между психическим состоянием человека, болезнями и продолжительностью жизни. Группа ученых наблюдала за жизнью двух сотен пожилых граждан Монреаля, чей возраст составлял от 59 до 93 лет.

Постоянные тесты

Ученые периодически собирали пробы крови у своих пожилых подопечных и проводили опросы среди них, интересуясь тем, как часто они впадали в депрессию или ощущали прочие негативные эмоции, в том числе и злость. Эти наблюдения раскрыли интересную закономерность.

"Мы выяснили, что пожилые люди, которые каждый день испытывали приступы гнева, очень часто страдали от воспалений и хронических болезней, если им было больше 80 лет. Что интересно, этого не наблюдалось среди менее возрастных монреальцев. С другой стороны, грусть не была связана ни с теми, ни с другими проблемами", — пояснила Карстен Врош (Carsten Wrosch) из университета Конкордии.

Таким образом, специалисты считают, что соответствующие различия в действии злобы на здоровье пожилых людей связаны с тем, что негативные эмоции могут дополнительно мотивировать людей, только вступивших в преклонные годы жизни, и заставлять их вести более активную жизнь. Это укрепляет работу их мышц и сердца и делает менее предрасположенными к инфарктам, инсультам и прочим старческим болезням.

Это становится менее вероятным на восьмом или девятом десятке лет. В результате злость приносит им только повышенный уровень стресса, а это негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни самых пожилых людей.

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