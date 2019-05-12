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Простуда

Когда потерял нюх: как ухудшение обоняния приводит к страшным последствиям

CC0 / Pixabay / Mojpe
Наука и технологии
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Ученые нашли новую связь между утратой обоняния и преждевременной смертью.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Резкое ухудшение обоняния или его потеря повышают шансы на преждевременную смерть человека примерно на 50% в ближайшие десять лет, пишут американские медики в журнале Annals of Internal Medicine.

"Плохое обоняние все чаще поражает пожилых людей, и мы давно знаем о том, что оно повышает риск преждевременной смерти. Мы впервые измерили этот эффект и попытались понять, как возникла данная взаимосвязь", — рассказал Хунлэй Чен из Университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США).

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Человеческий нос содержит миллионы нервных клеток, отвечающих за распознавание разных запахов. Эти клетки обновляются на протяжении всей жизни человека. Серьезные нарушения в работе нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, чаще всего себя проявляют в том, что обонятельные нейроны погибают в первую очередь и люди теряют способность ощущать запахи.

По этой причине ученые давно считают, что ослабление или полную потерю обоняния можно считать одним из ранних признаков развития нейрогенеративных заболеваний и связанных с ними рисков умереть в ближайшие годы после постановки диагноза.

Чен и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав данные, собранные во время наблюдений за жизнью примерно 2300 пожилых американцев в возрасте от 71 до 82 лет.

Проект Health ABC включал в себя и сведения о том, как менялось обоняние добровольцев, что позволило ученым сопоставить эту информацию не только с частотой развития деменции, болезни Паркинсона и прочих нейродегенеративных заболеваний, но и других потенциальных причин смерти. Анализ раскрыл несколько неожиданных вещей.

С одной стороны, ученые подтвердили, что потеря обоняния действительно заметно повышает вероятность умереть: для пожилых американцев, его лишившихся, но не страдавших от тяжелых болезней, она выросла на 46% в последующие десять лет. Что интересно, риск был заметно выше для тех, кто не имел никаких проблем со здоровьем: шансы их преждевременной смерти повысились на 62%.

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С другой стороны, ученые обнаружили, что болезни мозга объясняли этот эффект примерно на треть. Иными словами, Чен и его коллеги показали, что взаимосвязь между потерей обоняния и ранней смертью была по большей части связана не с болезнью Альцгеймера или Паркинсона, а с какими-то другими проблемами со здоровьем. Их природу и влияние на здоровье пожилых людей еще предстоит раскрыть.

"Пока мы не можем объяснить то, с чем связано 70% этого риска. Для этого надо выяснить, что именно произошло с теми людьми, которые потеряли обоняние, но не страдали от нейродегенеративных болезней. Однако сам этот факт показывает, что утеря обоняния несет за собой очень широкие последствия для здоровья людей. Иными словами, если вы чувствуете, что перестали ощущать запахи, обязательно обратитесь к врачу", — заключает ученый.

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последствия для здоровья, потеря, обоняние
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