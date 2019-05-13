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Астероид Рюгю, сфотографированный зондом Rover-1A

"Астероид Апокалипсиса": японский зонд отбомбился, можно опускать "маяк"

© Photo: JAXA
Наука и технологии
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Ожидается, что космический аппарат, готовящийся к посадке на поверхность "бродяги" из глубин Вселенной, проведет очередную операцию в середине недели.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Зонд "Хаябуса-2" передал на Землю первые детальные фотографии рукотворного кратера, порожденного взрывом бомбы на астероиде Рюгю, куда он опустится в среду или четверг для установки своеобразного "маяка". Об этом сообщили участники миссии на пресс-брифинге в штаб-квартире JAXA.

"Взрывное устройство упало на поверхность астероида почти идеально в той точке, куда мы планировали его сбросить", — заявили исследователи.

В результате на Рюгю возникла новая выемка диаметром в 20 метров, а соседние с ней булыжники были разбросаны по всем окрестностям нового кратера.

​Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.

CC0 / Pixabay / Twighlightzone
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Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Первая часть этой задачи - "обстрел" астероида и сбор его обломков – была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Ученые назвали эту точку "Таматебако" в честь волшебной шкатулки из сказки про подводный дворец Рюгю.

В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали втору фазу "бомбардировки" астероида – сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляет примерно 15 килограмм.

Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.

Последующий месяц зонд потратил на решение двух задач – он вернулся в исходное положение, которое он был вынужден покинуть ради защиты от взрыва, и после этого начал поиски кратера, возникшего на поверхности астероида после сброса бомбы.

Он был найден в конце апреля, и после этого "Хаябуса-2" совершила серию "нырков" в сторону поверхности Рюгю для получения детальных снимков этой выемки и оценки последствий взрыва. Как оказалось, подрыв этой бомбы привел к рождению крупного кратера, чья глубина составляла примерно 2-3 метра, и "катапультированию" большого числа булыжников и фрагментов пород в безвоздушное пространство.

© Photo : JAXA
Тень зонда "Хаябуса-2" на астероиде Рюгю.

Эти данные, как отмечает Сейдзи Сугита (Seiji Sugita) из университета Токио (Япония), были критически важны для оценки возраста поверхности Рюгю. Дело в том, что ученые оценивают время формирования астероидов по числу и размерам кратеров. Они, в свою очередь, сильно зависят от того, как сильно частицы их "почвы" и пород сцеплены друг с другом.

Метеор сгорает в земной атмосфере, архивное фото.
© Fotolia / Vadimsadovski
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По этой причине текущий облик Рюгю мог сформироваться как 9 миллионов лет назад, если его грунт отличается крайне высокой рыхлостью, так и более 180 миллионов лет назад в обратном случае. Наблюдения за последствиями взрыва, как отметил Сугита, уже помогли ученым заметно сузить разброс в значениях, однако максимально точные данные будут получены, если "Хаябуса-2" сможет выполнить "бонусную" часть миссии и забрать образцы материи из кратера.

Для решения этой задачи у японского зонда не так много времени. Сейчас Рюгю сближается с Солнцем, и в начале июля, как показывают расчеты пилотов миссии, его поверхность станет слишком горячей для безопасной посадки аппарата.

По этой причине первую посадку в зоне сброса бомбы "Хаябуса-2" проведет уже в середине этой недели. Завтра зонд начнет снижение, и в среду или в четверг он сблизится с поверхностью астероида рядом с той точкой, где возник кратер.

Помимо получения новых детальных снимков этой выемки, японский аппарат сбросит туда специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в конце мая или в июне.

Пока ученые не приняли окончательного решения насчет того, куда именно сядет "Хаябуса-2" и стоит ли проводить эту опасную процедуру в принципе. Как надеются исследователи, новые снимки и другие данные, которые зонд соберет в ближайшие дни, помогут им определиться с этим выбором и избежать потенциально фатальных проблем в будущем.

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