В Москве пройдет масштабный Евразийском ортопедическом форум

Медики из 80 стран рассмотрят клинические случаи из опыта лучших российских и зарубежных лечебных учреждений, состоятся открытые дискуссии по итогам ЕОФ.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Более пяти тысяч медицинских специалистов из 80 стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки примут участие в Евразийском ортопедическом форуме.

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Крупнейшее в Евразии событие в сфере ортопедии, травматологии и экономики здравоохранения во второй раз пройдет в Москве 28 – 29 июня.Врачи

ЕОФ – единственное мероприятие такого масштаба с упором на мультидисциплинарный подход. Форум охватывает все аспекты лечения заболеваний травматолого-ортопедического профиля, включая фармакотерапию, рентгенологию, анестезиологию, организационные и юридические вопросы защиты врачей.

Первый форум прошел в 2017 году и собрал на своей площадке более 3 750 участников из 70 стран мира. В выставке приняли участие более 100 российских и иностранных компаний. В 2019 году мы ожидаем 5 000 делегатов из 80 стран. На выставке Форума свою продукцию представят более 200 партнеров.

Сессии деловой программы Форума объединят регуляторов отрасли, экспертов, врачей и представителей медицинской промышленности для обсуждения вопросов стимулирования отрасли, привлечения инвестиций и приоритетов развития отрасли, перспектив производства лекарственных средств и медицинской техники, технического обеспечения медицинских учреждений, взаимодействия с зарубежными партнерами стран СНГ, ШОС, АТЭС и БРИКС. Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, а также внесено в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ.

Программа форума содержит 18 блоков – это 12 тематических секций, 5 крупных конгрессов и не имеющий аналогов образовательный курс по хирургии стопы и голеностопного сустава. Участники смогут посетить 43 практических симпозиума по самым прогрессивным разработкам для разных областей травматологии-ортопедии, позволяющих сократить травматичность операции и сроки восстановления пациентов. Секции предполагают разбор клинических случаев из опыта лучших российских и зарубежных лечебных учреждений и открытые дискуссии по итогам.

Среди специальных мероприятий на площадке ЕОФ:

Международный вертебрологический конгресс BRICS Spine Summit;

Конгресс Российского артроскопического общества;

Первый в России международный конгресс Biobridge Russia Ortho 2019;

Фармконгресс: фармакотерапия в травматологии и ортопедии;

Симпозиум AOTrauma: современные методы лечения переломов нижних конечностей и таза.

Наряду с докладами в программе конгресса круглые столы и дискуссии, а также практические мастер-классы от ведущих врачей из стран БРИКС и демонстрация новейших технологий. Все ведущие производители имплантов и оборудования для вертебрологии представят на BRICS Spine Summit в Москве свои последние разработки.

Подробности о мероприятии можно узнать на сайте www.eoforum.ru.