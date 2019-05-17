Внеземной след в нагрудном украшении Тутанхамона

Дискуссия о происхождении поделочного материала велась более века.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ученые Университета Кертина раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет Тутанхамона, сообщает научный портал Phys.org.

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Специалисты изучили мельчайшие частицы циркона, образовавшиеся 29 миллионов лет назад на территории Западного Египта. Выяснилось, что материал сохранил следы рейдита – минерала, который рождается только под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.

Как подчеркивают ученые, дискуссия о происхождении стекла велась на протяжении ста лет.

Ранее исследователи предполагали, что стекло могло сформироваться в результате мощного атмосферного взрыва над земной поверхностью.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 годы до нашей эры) правил во времена эпохи Нового Царства. Он привлекает особое внимание ученых из-за своей загадочной смерти, богатой гробницы, не тронутой грабителями, и историй о "проклятье" фараона.

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