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Земля, видимая из космоса

Первое в мире видео Земли в формате 4K: снято созданным в России спутником

© Photo: NASA
Наука и технологии
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Испытана не имеющая аналогов система потоковой передачи картинки сверхвысокой четкости с космического аппарата.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Египетский дистанционный зонд EgyptSat-A, изготовленный в России, снял из космоса первое в мире видео земной поверхности в формате 4K, сообщила производитель видеосистемы британская компания Sen.

"Sen сообщает, что она успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости 4К на орбите, находящуюся на борту спутника производства РКК "Энергия". Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата", - говорится в сообщении на сайте Sen.

Отмечается, что система состоит из шести видеокамер, две из которых подвижные, и компьютера, управляющего камерами и обрабатывающего видео с них. Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что спутник EgyptSat-A помимо целевой аппаратуры оборудован шестью бортовыми камерами, в том числе двумя подвижными.

На видео, опубликованном на сайте компании Sen, можно наблюдать, в частности, Средиземное и Красное моря в сверхвысокой четкости.

"Специалисты РКК "Энергия" благодарят компанию Sen за обеспечение спутника системой потоковой передачи видео в формате 4K, включая подвижные камеры, и счастливы возможности быть первой компанией, которая внедрила инновационную систему Sen для получения дополнительной информации о состоянии и действиях спутника", - говорится в сообщении Sen.

РКК "Энергия" планирует применять систему потоковой передачи видео в формате 4K компании Sen на будущем спутнике, который разрабатывается.

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