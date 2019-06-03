Пролетевший мимо Земли двойной астероид попал в объектив - фото

Телескоп VLT получил детальные фотографии двойного астероида 1999 KW4, который пролетел на небольшом расстоянии от Земли в прошлую субботу.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Первые снимки необычного небесного тела были опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории.

"Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае, мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", — отметил Оливье Эно (Olivier Hainaut) из Европейской южной обсерватории в Чили.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.

Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю. По текущим оценкам НАСА, число небольших объектов в пределах главного пояса астероидов может достигать миллиона, из которых мы знаем лишь несколько тысяч.

В конце прошлой недели, как отмечают Эно и его коллеги, ученые получили уникальную возможность – с Землей сблизился один из достаточно редких двойных астероидов, обитающих во внутренних регионах Солнечной системы. Он пролетел на расстоянии в 5,2 миллиона километров от Земли, что примерно в 13 раз больше дистанции между Луной и нашей планетой, двигаясь со скоростью в 70 тысяч километров в час.

Это небесное тело, 1999 KW4, принадлежит к числу так называемых "атонов" – группе околоземных астероидов, вращающихся близко к Солнцу и пересекающих орбиту Земли в момент своего максимального удаления от светила.

Данный "атон" интересен ученым сразу по нескольким причинам. С одной стороны, он обладает необычно крупными размерами для астероида такого типа – его диаметр составляет 1,3 километра, а также имеет небольшую 350-метровую "луну".

С другой стороны, это небесное тело имеет крайне необычную форму и орбиту – он похож на кекс и сближается с Солнцем на рекордно близкое расстояние, 0,2 астрономических единицы, средних дистанций между светилом и нашей планетой.

Благодаря крупным размерам и орбите, пересекающейся с орбитой Земли, он входит в класс потенциально опасных астероидов (PHA).

По текущим оценкам астрономов, 1999 KW4 подойдет к Земле на минимальное расстояние, 2,3 миллиона километров, в 2036 году, что делает его одним из самых интересных и "близких" соседей нашей планеты.

Сейчас 1999 KW4 считается относительно безопасным небесным телом, чьи шансы на столкновение с Землей остаются минимальными. При этом, оценки ученых ограничивает то, что мы пока не знаем точной формы, размеров и массы этого двойного астероида. Новые снимки и научные данные, собранные VLT и прочими телескопами Земли в рамках сети IAWN, как надеются планетологи, помогут точно замерить все эти характеристики.

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