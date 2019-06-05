Подсчитано скрупулезно: сколько пластика глотает каждый из нас

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Канадские экологи выяснили, что каждый год люди в среднем вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика, попадающих в организм вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. Возможные последствия этого для здоровья были раскрыты в журнале ES&T.

"Самый простой способ избежать накопления пластика в организме – перестать пить воду из пластиковых бутылок. С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика", — пишут ученые.

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.

По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.

Киран Кокс (Kieran Cox) из университета Виктории (Канада) и его коллеги сделали следующий логический шаг – они попытались оценить то, как много подобных частиц проникает в организм человека, живущего в типичной стране первого мира.

Этот анализ раскрыл, что львиная доля пластиковых фрагментов приходится на три типа продуктов – морскую живность, бутилированную воду и сахар.

Вдобавок, сопоставимое число полимерных микрогранул и волокон попадает в организм людей и животных вместе с воздухом. Если учитывать этот источник, жители США в среднем вдыхают, проглатывают и выпивают от 75 до 120 тысяч частиц пластика каждый год.

Подобные оценки, как отмечают ученые, на несколько порядков выше, чем показывали прошлые попытки оценить размеры "пластикового рациона" человечества.

Пока не понятно, к каким именно последствиям приводит их попадание в пищеварительную систему и легкие.

Кокс и его коллеги надеются, что их открытие побудит другие научные группы детально изучить их влияние на организм и потенциальные канцерогенные и токсичные качества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK