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Сэндвич

Время обеда: можно выбрать фастфуд, но у него выявилась еще одна опасность

© Fotolia / Olga Nayashkova
Наука и технологии
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Нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки, как выявили ученые, вызывает ряд взаимосвязанных изменений в организме. Что в конце цепочки?

КИШИНЕВ 16 июн - Sputnik. Группа исследователей из Австралийского национального университета установила, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга. Выводы ученых изложены в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки на организм, утверждают исследователи, способствуют риску развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к деменции и атрофии мозга.

Ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, подчеркивается в исследовании.

​Самым лучшим способом предотвращения преждевременного старения мозга является правильное питание. Исследователи рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.

© AP Photo / Susan Walsh
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Ранее итальянские аллергологи установили, что постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.

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