В перспективе: почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Как считают в компании, нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Почтовый сервис Mail.ru откажется от традиционных паролей и введет новые способы входа в личные аккаунты — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, сообщили в пресс-службе интернет-компании.

Как рассказали в Mail.ru, авторизация с помощью СМС или push-уведомления подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, его невозможно угадать или подобрать. Он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации. Такой способ авторизации является более надежным с точки зрения безопасности.

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В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных - отпечатков пальцев, определения лица и тому подобное.

"Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является "ключом" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

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Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас у сервиса около 100 миллионов активных аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 миллионов писем. Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.

Ранее американская компания SplashData опубликовала список самых плохих паролей, созданных пользователями.

Миллионы людей, которые регистрируют учетные записи, все еще используют для доступа к своей электронной почте, к фотоальбомам, к служебным файлам или даже к банковским счетам крайне примитивные пароли. Это неимоверно облегчает работу взломщиков.

Традиционно список худших паролей возглавляют комбинации "123456" и "password". Однако есть и новинки: в 2018 году впервые в качестве пароля начали использовать имя президента США Дональда Трампа.

Среди самых ненадежных паролей - следующие комбинации символов: 123456789; 111111; sunshine; qwerty; iloveyou; princess; admin; welcome; abc123; football; monkey.

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