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Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX

Взрыв при посадке центральной ступени ракеты Falcon Heavy - видео

© Photo: SpaceX Flickr
Наука и технологии
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Основной фрагмент должен был опуститься на плавучую платформу размерами 90х50 метров, но процедура пошла нештатно.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В Сети появилось видео взрыва при посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Старт ракеты состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 в Кишиневе) с пусковой площадке мыса Канаверал (штат Флорида). После пуска отделились два боковых ускорителя, затем произошел сброс центральной ступени.

Ускорители успешно приземлились в посадочных зонах на площадках ВВС США во Флориде.

Центральная ступень должна была сесть на плавучую платформу размерами 90х50 метров, однако она ударилась о платформу, взорвалась и упала в воды Атлантического океана.

Это уже третий старт Falcon Heavy и второй коммерческий. В апреле она осуществила запуск спутника Arabsat 6A для Саудовской Аравии.

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