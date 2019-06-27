Рак отступает - теперь его будут лечить при помощи магнитного поля

Ученые обнаружили новый способ лечения рака - это прорыв в современной медицине и шанс для тысяч людей, страдающих от онкопатологий.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Ученые из университета штата Орегон разработали новый метод борьбы с раком, пишут американские СМИ.

Для уничтожения раковых клеток они решили использовать магнитные наночастицы. Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов Цельсия, из-за чего раковые клетки гибнут.

Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.

Сложнее всего ученым было определить подходящий тип наночастиц, чтобы их можно было регулярно вводить в человеческое тело в безопасных дозах и при этом они могли бы нагреваться до необходимой температуры.

В результате исследователи разработали шестиугольные частицы оксида железа с дополнением кобальта и марганца. Их помещали внутрь биоразлагаемой оболочки и испытывали на мышиной модели рака яичников.

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