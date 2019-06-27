23:19 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Лаборатория.

Рак отступает - теперь его будут лечить при помощи магнитного поля

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
51 0 0

Ученые обнаружили новый способ лечения рака - это прорыв в современной медицине и шанс для тысяч людей, страдающих от онкопатологий.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik.   Ученые из университета штата Орегон разработали новый метод борьбы с раком, пишут американские СМИ. 

Для уничтожения раковых клеток они решили использовать магнитные наночастицы. Их вводят в опухоль, а затем подвергают воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до 38 градусов Цельсия, из-за чего раковые клетки гибнут.

Сергей Красный.
© Sputnik / Виктор Толочко
Онколог: если не проводить скрининг, можно выявлять только 3-4 стадию рака

Отмечается, что для некоторых опухолей прямая инъекция невозможна, поэтому при раке яичников или простаты наночастицы предлагается вводить в вену или брюшную полость.

Сложнее всего ученым было определить подходящий тип наночастиц, чтобы их можно было регулярно вводить в человеческое тело в безопасных дозах и при этом они могли бы нагреваться до необходимой температуры.

В результате исследователи разработали шестиугольные частицы оксида железа с дополнением кобальта и марганца. Их помещали внутрь биоразлагаемой оболочки и испытывали на мышиной модели рака яичников.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В терапии рака может быть совершен прорыв - ученые разработали новый препарат
Никто не ожидал - эти продукты могут быстро вызвать рак
Биологи выяснили, как работают "белки смерти", приводящие к раку
Теги:
методы, лечение, опухоль, рак


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Двадцать флагов над Осакой: город встречает высокопоставленных гостей
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться