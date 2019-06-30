Ученые составили топ предсмертных переживаний людей

Околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто недавно едва не расстался с жизнью в результате ЧП.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Коллектив исследователей из Дании, Норвегии и Германии сделал вывод, что около десяти процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

Согласно данным ученых, 87% участников эксперимента рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали увеличение скорости мышления, а 63% респондентов заявили о сильном обострении чувств. Еще 53% испытуемых ощущали иллюзию выхода из собственного физического тела.

Часть добровольцев рассказала ученым, что чувствовала невероятный покой, люди слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.

В исследовании сказано, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.

Эксперимент ученых охватил 1034 человек из 35 стран.

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