16:15 30 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD18.15
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Девушка закрывает лицо руками

Ученые составили топ предсмертных переживаний людей

© Fotolia / Aleksey Ipatov
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
146 0 0

Околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто недавно едва не расстался с жизнью в результате ЧП.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Коллектив исследователей из Дании, Норвегии и Германии сделал вывод, что около десяти процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress. 

Женские ноги. Архивное фото
© Sputnik /
История воскрешения: кремированная девушка вернулась домой

Согласно данным ученых, 87% участников эксперимента рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали увеличение скорости мышления, а 63% респондентов заявили о сильном обострении чувств. Еще 53% испытуемых ощущали иллюзию выхода из собственного физического тела.

Часть добровольцев рассказала ученым, что чувствовала невероятный покой, люди слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.

В исследовании сказано, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.

Эксперимент ученых охватил 1034 человек из 35 стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Нейрохирург: сомневаться не стоит - у человека есть душа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

девушки в национальных костюмах
Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа
Какие шансы на жизнь есть у детей, родившихся раньше срока - видео
Все башканы Гагаузии
Все башканы Гагаузии

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться