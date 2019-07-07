Смертельная опасность для Земли: звезда по имени Эта Киля

Скорая гибель этого далекого светила, которое астрономам известно также как η Carinae, может крайне негативно повлиять на жизнь на нашей планете.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела крупнейшую звезду Галактики на снимках, которые своей уникальностью поразили ученых.

"На них можно увидеть скопления газа, о существовании которых мы и не подозревали", — рассказывает Натан Смит (Nathan Smith) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Звезда Эта Киля (η Carinae) впервые была отмечена на карте неба английским астрономом Эдмундом Галлеем в 1677 году. Она удалена от нас на 7800 световых лет.На протяжении 18 века и начала 19 века яркость этой звезды периодически увеличивалась и уменьшалась.

Наблюдения за этой звездой в текущем столетии и в XX веке показали, что она представляет собой крайне экзотическую двойную систему, состоящую из крупнейшей звезды Галактики массой в 170-250 Солнц и ее "небольшого" спутника, чья масса "всего" в 30-80 раз выше, чем у нашего светила.

Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри Эты Киля буквальным образом "срывают" внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых образовали красивую туманность Гомункула, окружающую Эту Киля.

Взрыв такой звезды, механизм и последствия которого пока не ясны из-за уникальности Эты Киля, сделает ее более заметной на ночном небе, чем Венера, и приведет к бомбардировке атмосферы и околоземного пространства большим количеством заряженных частиц и гамма-лучей, если "ось" сверхновой будет направлена на Землю.

Они уничтожат все спутники на орбите и, вероятно, лишат Землю ее озонового слоя, что может вызвать катастрофические последствия для жизни на нашей планете.

Смит и его коллеги выяснили, что Эта Киля оказалась гораздо более беспокойной звездой, чем считали ученые, используя не только оптическую и инфракрасную камеру "Хаббла", но и его ультрафиолетовые инструменты.

К их большому удивлению, большие количества "невидимых" выбросов гиганта встречались не только внутри "видимой" туманности Гомункула, но и в "пустоте" за ее пределами. Большая часть этого раскаленного газа, как предполагают ученые, попала в космос еще в середине 19 века, во время первой вспышки Эты Киля.

Когда этот газ достигнет предыдущих выбросов звезды и столкнется с ними, она станет еще ярче, а астрономы получат возможность понять, что породило этот взрыв и когда крупнейшее светило Млечного Пути закончит свое существование.

В частности, Смит и его коллеги надеются проверить, не была ли эта вспышка порождена тем, что Эта Киля изначально имела не одного, а двух спутников, один из которых мог слиться с ней и вызвать мощнейший взрыв.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK